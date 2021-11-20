  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ceza yiyen taksiciden ilginç savunma
Yerel

Ceza yiyen taksiciden ilginç savunma

Emniyet kemeri takmadığı için ceza yiyen taksici, “Ticari taksinin pranga mahkumu kemer takması hak mı sizce? Ben bağlı kalıyorum” dedi. Yolcu seçmekten aracı bağlanan taksi sürücüsü ise “Yolcu seçmedim, adres sordular” diyerek kendini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 15:31:00 -
Ceza yiyen taksiciden ilginç savunma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Aksaray Metro İstasyonu önündeki denetim noktasının gerisinde konuşlanan sivil ekipler, kurallara uymayan taksicileri tespit etti. Kurallara uymayan sürücüler denetim noktasındaki ekipler tarafından durdurularak cezai işlem uygulandı. Denetimde emniyet kemeri takmayan 3 sürücüye 144 TL ceza yazıldı. Yolcu seçen 1 taksi sürücüsüne bin 339 TL ceza kesilerek aracı bağlandı.

Emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü Hamza Gürtürk, “Takmam gerekirdi. Yanlış bir şey. Yolcu yeni bindi. Takmama gerek kalmadan çevirdi. Denetimler olsun. Başka yerlere de baksınlar. Taksim Meydanı’na baksınlar. Sirkeci’ye baksınlar. Oralar biraz daha sıkıntılı. Taksimetrelerini açsınlar. Kötüler bizi de içinde sürüklüyor. Maalesef ismimiz kötüye çıkıyor” dedi.

Emniyet kemeri cezasına tepki gösteren taksici İsmail Sezer, “Akşam 12’ye kadar. Bilhassa Ağustos ayında zaten nefes alamıyoruz. Diyelim ki oruçluyuz. Ticari taksinin pranga mahkumu kemer takması hak mı sizce? Hangi görevli memurlar takıyor? Ben bağlı kalıyorum. Ha cezaevinde kelepçe yemişsin, ha buna bağlı kalmışsın. İstanbul’da hangi güvenlikten bahsediyorsunuz? 20 km hızla gidemiyorsunuz. Bu emniyet kemeri burada yararlı mı size? Ticaride emniyet kemeri serbestti” diye konuştu.

Yolcu seçmekten cezai işlem uygulanan Yahya Sezer, “İki kişi geldi. Bana balık restoranı sordu. Ben de Yenikapı’da olduğunu söyledim. Yolcu seçmedim. Seçsem buraya kadar boş gelmem. Mesai bitmiş. Paydos saatim. Neden yolcu seçeyim? Yolculara nereye gidiyorsun diye sormadım. İki Arap adres sordu. Başka yolcu gelmedi” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uluslararası yatırım bankasından dolar/TL için felaket tellallığı!
Ekonomi

Uluslararası yatırım bankasından dolar/TL için felaket tellallığı!

TCMB'nin faiz indirimi sonrasında ABD ekonomisinin TL üzerinde baskı oluşturduğunu savunan uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley, dola..
Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'den Alparslan Kuytul'a güzelleme!
Gündem

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'den Alparslan Kuytul'a güzelleme!

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker, Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul'dan özür diledi.
Resmi Gazete'de flaş atama kararları!
Siyaset

Resmi Gazete'de flaş atama kararları!

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, dört üniversitenin rektörü d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay