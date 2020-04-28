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Ceza yazılan kişiden 'Pes' dedirten sözler! '10 bin lira da yazsanız vazgeçmem, benim zevkim bu'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aracının teknik özelliklerine değişiklik yapan Melih Seymen'e polis ekipleri tarafından bin TL para cezası kesildi. Ceza sonrası Seymen, "Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem" dedi.

2020-04-28 10:15:00 -
Ceza yazılan kişiden 'Pes' dedirten sözler! '10 bin lira da yazsanız vazgeçmem, benim zevkim bu'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İnegöl ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde kontrol yapan polis ekipleri 16 AAY 474 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin teknik özelliklerinde değişiklik tespit eden polis, modifiye aracın amortisör sistemini kontrol etti. Otomobil üzerinde izinsiz değişiklikler yaptığı belirlenen Melih Seymen'e bin lira para cezası uygulandı. 1 hafta içerisinde sürücüsünün uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobilin trafikten men edilecek.

'10 bin lira ceza yesem vazgeçmem, benim zevkim bu"

Ceza işlemi uygulanan Seymen ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bursa merkezden İnegöl'e geldim. Geldiğim gibi ceza yedim. Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem, benim zevkim bu" dedi.

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Yorumlar

gerçek it döver

tipinden süzme cehapeli olduğu nasıl belli.
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Zarma

Her şeye ceza yazılan bir ülke haline geldik kim buna dur diyecek.
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