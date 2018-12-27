Ceza sonrası Fatih Portakal kendini böyle avuttu!

RTÜK, Fatih Portakal'ın Fransa'da hükümeti protesto eden ''Sarı Yelekliler" eylemleriyle alakalı sözleri nedeniyle Fox Ana Haber bültenine 3 kez, Fox TV'ye de Kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezası uygulamıştı.

Konuyla alakalı resmi Twitter hesabından açıklamada buluna Fatih Portakal, "Bilmiyorlar mı, hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını!'' diye yazdı.

Fatih Portakal'ın attığı twit şöyle:

Sözlere başka anlamlar yükledikçe, @FOXhaber’e yasak koydukça daha fazla insanın evinde izleniyor, bense her akşam bir fazla yurttaşa dokunuyorum. Günlük reyting ölçümleri bunu gösteriyor. Ama... Bilmiyorlar mı, hedefe koydukça, ceza verdikçe izlenirliğimizin arttığını!

Fatih Portakal ne demişti?

FOX Ana Haber Bülteni Suncusu Fatih Portakal, günler öncesinde Fransa'daki "Sarı Yelekliler" eylemlerini yorumlayarak "Hadi bakalım barışçıl bir eylemle zamları, doğalgaz zamlarını protesto edelim. Hadi bakalım, yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan: Bu millet enseni patlatır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, ''Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir. Sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Sokağa mı çağırıyorsun işte buyur.'' diyerek Fatih Portakal'a sert tepki göstermişti.