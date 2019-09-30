Ceza hukukçusundan Nagehan Alçı’ya suç duyurusu

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Yazar Nagehan Alçı’nın, bir televizyon programındaki “Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994’te Türkiye katil devlete sahipti” şeklinde sözleri üzerine ceza hukukçusu Turgay Özcan, Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aşağılayıcı ifadelerini yinelemiştir

Alçı için, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Özcan, “Nitekim gelen tepkiler üzerine de 30 Eylül 2019 tarihli Habertürk’de yer alan köşesinde de pişmanlık gösterip geri adım atmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı ifadelerini yinelemiştir” dedi.

Alçı’nın komik çabalarını hayretle seyretmekteyiz

Özcan dilekçesinde , “Alçı’nın son dönemin popüler argümanı olarak haklı haksız herkesin 15 Temmuz menfur darbe girişimine ve hain terör örgütü FETÖ'ye atıfta bulunup, kendini haklı çıkarma gayretine ve ‘bakın ben aslında iktidar yanlısıyım' mesajı vererek olaydan sıyrılacağını zannettiği komik çabalarını hayretle seyretmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı’nın cezalandırılması talep edildi

Alçı hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından soruşturma başlatılarak dava açılması ve yargılama sonucu Alçı'nın cezalandırılmasını talep etti.

Devletimiz sahipsiz değildir

Hukukçu Turgay Özcan, “Nagehan Alçı'nın canlı yayında sarf etmiş olduğu "katil devlet" konuşmasına ses çıkarmayanlara karşı, söylenecek tek bir söz var; Devletimiz sahipsiz değildir. Savcılık makamına, başvurumuzu yaptık. Türk milleti adına, Savcılık gerekeni yapacaktır” diye konuştu.