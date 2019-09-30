0553 313 94 23

Ceza hukukçusundan Nagehan Alçı’ya suç duyurusu

Ceza hukukçusu Turgay Özcan, bir televizyon programında, “Katil devlet” diyen yazar Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 18:08
Ceza hukukçusundan Nagehan Alçı’ya suç duyurusu

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Yazar Nagehan Alçı’nın, bir televizyon programındaki “Devlet şayet katil devletse, ona sonuna kadar da katil devlet denir. 1994’te Türkiye katil devlete sahipti” şeklinde sözleri üzerine ceza hukukçusu Turgay Özcan, Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aşağılayıcı ifadelerini yinelemiştir

Alçı için, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Özcan, “Nitekim gelen tepkiler üzerine de 30 Eylül 2019 tarihli Habertürk’de yer alan köşesinde de pişmanlık gösterip geri adım atmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik aşağılayıcı ifadelerini yinelemiştir” dedi.

Alçı’nın komik çabalarını hayretle seyretmekteyiz

Özcan dilekçesinde , “Alçı’nın son dönemin popüler argümanı olarak haklı haksız herkesin 15 Temmuz menfur darbe girişimine ve hain terör örgütü FETÖ'ye atıfta bulunup, kendini haklı çıkarma gayretine ve ‘bakın ben aslında iktidar yanlısıyım' mesajı vererek olaydan sıyrılacağını zannettiği komik çabalarını hayretle seyretmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı’nın cezalandırılması talep edildi

Alçı hakkında “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından soruşturma başlatılarak dava açılması ve yargılama sonucu Alçı'nın cezalandırılmasını talep etti.

Devletimiz sahipsiz değildir

Hukukçu Turgay Özcan, “Nagehan Alçı'nın canlı yayında sarf etmiş olduğu "katil devlet" konuşmasına ses çıkarmayanlara karşı, söylenecek tek bir söz var; Devletimiz sahipsiz değildir. Savcılık makamına, başvurumuzu yaptık. Türk milleti adına, Savcılık gerekeni yapacaktır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 18:08
  1. Nagehan Alçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hikmet Karaman istifa etti! Hikmet Karaman kimdir?
    1. Hikmet Karaman istifa etti! Hikmet..
    2. Doğranmış salatalık turşusu tarifi
    3. Süper Lig'de deprem! İstifa kararı aldı
    4. Kıtır kıtır salatalık turşusu nasıl..
    5. Hakkari'de külçe altın ele geçirildi
    6. Taşeron işçi ikramiye asgari ücret..
    7. Trabzonspor Basel maçı ne zaman saat..
    8. Ceza hukukçusundan Nagehan Alçı’ya suç..
    9. Feyzioğlu'ndan 'birlik' çağrısı: Bunun..
    10. Can Ataklı skandallara devam ediyor!..
    11. Bartın'da uyuşturucu operasyonu!
    12. CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport..
    13. Metrobüste korkutan yangın! Seferler..
    14. Aydın'da FETÖ baskını! GSM hatlar ele..
    15. FETÖ'nün baş sorumlusuna 10 yıl hapis
    16. Galatasaray PSG maçı şifresiz nasıl..
    17. İP'li Buğra Kavuncu hem şişi yaktı,..
    18. Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri..
    19. Galatasaray PSG maçı ne zaman saat..
    20. Bosna Hersek'te 4 FETÖ'cünün oturma..
    21. İstanbul’un göbeğinde korkunç olay!..
    22. İstanbul'da yine deprem mi oldu?..
    23. İstanbul'da korkutan bir deprem daha!
    24. Melih Altınok'tan İmamoğlu'na salvolar
    25. Koltuğa oturunca işler değişti! AK..
    26. Ünlü jeologdan dikkat çeken çıkış:..
    27. Asgari ücret alanlar dikkat! Maaşlar..
    28. Süper Lig ekibinin ismi değişti!
    29. DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek..
    30. Afganistan'daki hava saldırısında..
    “Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak vaat: 100 milyar dolar hazır!
    “Çalışmaları tamamladık” diyen Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak vaat: 100 milyar dolar hazır!
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!