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Medya Ceza duyurdu! Rapçi Selim Muran öldü
Medya

Ceza duyurdu! Rapçi Selim Muran öldü

Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti. Ceza, Muran'ın vefat haberini sosyal medya hesabından verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 11:55:00 -
Ceza duyurdu! Rapçi Selim Muran öldü

Rap dünyası Selim Muran'ın vefat haberiyle sarsıldı. Rapçi Ceza meslektaşının ölüm haberini sosyal medya hesabından "Kardeşimizi kaybettik" diyerek duyurdu.

Mide ameliyatı olmuştu

Rapçi Selim Muran, fazla kilolarından dolayı geçtiğimiz yıl mide ameliyatı içine bıçak altına yatmıştı. Ameliyattan sonra farklı sağlık sorunları ortaya çıkan Muran'ın damarlarında pıhtı birikmesi teşhisiyle hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Hastalığa yenik düşen Muran'dan acı haber geldi.

 

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