Ceza almayan laikçi yobazlar kuduruyor

Laiklik kılıfı altında İslamofobik şizofrenlerin saldırılarına maruz kalan Müslümanların, çarpık yargı sistemi ile imtihanı devam ediyor. Şortlu veya taytlı kadınlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar ‘yaşam tarzına müdahale’ gerekçesiyle anında cezalandırılırken, sıra dini inançları gereği başını örten kadınların darp edilmesine gelince, yargı seküler yobazları teşvik edecek ödül gibi kararlara imza atıyor.

Tesettür görünce kuduruyorlar

Sırf dini inançlarından dolayı başını örten kadınlara sokakta saldıran, yumruk ve tekme atan alçaklara hukuk nezdinde hesap sorulmaması yeni saldırıların önünü açıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin CHP tarafından ele geçirilmesi ile iyice zıvanadan çıkan laikçi zorbalar, son yıllarda onlarca saldırı gerçekleştirdi. İslam söz konusu olunca kırmızı görmüş boğaya dönen köhne zihniyet, yaptıkları bu saldırılardan caydırıcı ceza almadan sıyrıldı.

Termosla saldırdı, önce salındı...

3 gün önce Nişantaşı’nda bulunan Mıstık Parkı’nda oturan İstanbul Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi mimar Neşe Nur Akkaya, “Burada ne işiniz var? Sizin gibileri istemiyoruz” diyerek hakaret eden Eray Çakın adlı laikçi zorbanın termoslu ve yumruklu saldırısına maruz kaldı. Darp raporu alan Akkaya şikayetçi olduğu halde Eray Çakın adlı saldırgan önce adli kontrolle serbest bırakıldı. Ardından gelen tepkiler üzerine 3 gün sonra tutuklandı. Katıldığı sergide alkol aldıktan sonra başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş’e Beşiktaş’ta küfredip tokat atarak saldırı düzenleyen Berrak Karaoğlu isimli laikçi psikopat da, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraat ederken, “basit yaralama” suçundan 2 bin lira gibi komik bir adli para cezasına çarptırıldı.

Kadına tükürdü, tahliye edildi

Karaköy’de yürüyen başörtülü Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce’ye saldıran, başörtülerini çekip İslam’a ağır hakaretler eden Semahat Yolcu adlı yobaz, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi” ve “tehdit” suçlarından 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına rağmen, cezanın hükmünün geri bırakılması kararıyla serbest kalarak, ödüllendirildi. Kerime Pehlivan isimli çarşaflı kadına asansöre bineceği sırada tükürüp hakaret eden laikçi saldırgan Atınç Manap, çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.

“Karafatma, defol git Arabistan’a!”

Eminönü’nde vapura bindiği sırada çarşaflı olduğu gerekçesiyle 23 yaşındaki Gizem Kaya’ya vurarak, “Arabistan’a defol git, orada yaşayın, bu ülkeyi siz mahvettiniz, bu ülkede işiniz ne?” şeklinde hakaret eden Emine Ayfer Türkcan adlı 71 yaşındaki bunak yobaz, ifadesinin ardından serbest kaldı. Tek suçu başörtülü olmak olan A.Ç isimli tesettürlü kadına yumruk atarak yere seren tıp fakültesi öğrencisi Hakan Dündar, yargılandığı mahkeme tarafından tahliye edildi.

“Burası Türkiye, dolaşamazsın”

16 yaşındaki Fatma Dilara Aslıhan Yiğit isimli başörtülü kıza saldıran Almila Kursar serbest bırakıldı. Denizli’de H.D ile K.O isimli iki başörtülü kıza saldıran Murathan Solak isimli şahıs tutuklanmadı. Hatice Türkoğlu isimli başörtülü kadın İstanbul Maltepe’de marketten alışveriş yaptıktan sonra elinde poşetlerle yolda yürürken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Türkoğlu aldığı darbelerle yaralanırken, saldırganın akıbetiyle ilgili açıklama yapılmadı. Metroda yanında oturan başörtülü kadına “Kara Fatma” diyen kadının çirkin saldırısı ve ardından kendisini savunmak için sarf ettiği “Burası Türkiye burada Atatürk kanunları var. Kamu içinde başörtüyle dolaşamazsın, git evinde dolaş” şeklindeki sözleri hafızalara kazındı.

Örtülüye öyle şortluya böyle

Başörtülülere yönelik gerçekleşen saldırıların ardından seküler yobazlara ödül gibi cezalar veren yargı sistemimiz, şortlu veya taytlı kadınlara saldıranları ise affetmiyor. Ayşegül Terzi isimli şortlu bir kadına saldıran meczup Abdullah Çakıroğlu çıkarıldığı mahkemece 3 yıl 10 ay cezaya çarptırılırken, minibüste tartıştığı Asena Melisa Sağlam isimli mini etekli kıza saldıran Ercan Kızıltaş da 3 yıl 9 ay hapse çarptırılarak cezaevine konmuştu.

