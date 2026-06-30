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Bu çiçekleri koparan yandı: Güzelliği koruyan rekor ceza

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Bu çiçekleri koparan yandı: Güzelliği koruyan rekor ceza

Bolu’daki Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı’nda koruma altındaki endemik nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza kesilecek.

#1
Foto - Bu çiçekleri koparan yandı: Güzelliği koruyan rekor ceza

Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken parklardaki göllerde yetişen nilüferler, çiçek açmaya başladı.

#2
Foto - Bu çiçekleri koparan yandı: Güzelliği koruyan rekor ceza

Sarı, beyaz ve pembe renklerdeki çiçekleri ile geniş yeşil yaprakları su yüzeyinde güzel görüntü oluşturan nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Bu çiçekleri koparan yandı: Güzelliği koruyan rekor ceza

Koruma altında bulunan nilüfer çiçeğini koparanlara ilgili kanun uyarınca 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.

#4
Foto - Bu çiçekleri koparan yandı: Güzelliği koruyan rekor ceza

Öte yandan Gölcük ve Abant'ta nilüferlerin zarar görmemesi için ekiplerin denetimleri sürüyor.

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