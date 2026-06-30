Bu çiçekleri koparan yandı: Güzelliği koruyan rekor ceza
Bolu’daki Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı’nda koruma altındaki endemik nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza kesilecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu’daki Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı’nda koruma altındaki endemik nilüfer çiçeğini koparanlara 699 bin 197 lira ceza kesilecek.
Her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken parklardaki göllerde yetişen nilüferler, çiçek açmaya başladı.
Sarı, beyaz ve pembe renklerdeki çiçekleri ile geniş yeşil yaprakları su yüzeyinde güzel görüntü oluşturan nilüferler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Koruma altında bulunan nilüfer çiçeğini koparanlara ilgili kanun uyarınca 699 bin 197 lira ceza uygulanacak.
Öte yandan Gölcük ve Abant'ta nilüferlerin zarar görmemesi için ekiplerin denetimleri sürüyor.
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