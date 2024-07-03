Çeyrek finalde bir intikam daha! Bu kez rakip Hollanda

Mart ayında oynanan hazırlık karşılaşmasında 6-1 kaybettiği Avusturya'yı turnuvadan eleyerek adeta intikam alan Milliler, bir intikam daha almak için Hollanda karşısına çıkacak. 7 Eylül 2021'de Dünya Kupası Elemeleri grup aşamasında Hollanda'ya 6-1'lik skorla mağlup olan Türkiye, Portakallar'ı da eleyerek turnuvada adını yarı finale yazdırmak için mücadele edecek. Dün müthiş bir mücadele veren Ay-Yıldızlılar, 6 Temmuz'da Berlin'de zorlu rakibi ile karşılaşacak.

Avusturya, Fransa ve Polonya ile birlikte D Grubu'nda mücadele eden Hollanda, en iyi 3. kontenjanından adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı. Portakallar, Romanya'yı 3-0'lık skorla geçerek adını son 8'e yazdırdı. Tarihinde ikinci kez yarı finali hedefleyen Türkiye, son olarak EURO 2008'de yarı finale yükselme başarısı göstermişti. 1996, 2016 ve 2020 yıllarında grup aşamasında elenen Ay-Yıldızlı ekip, 2000'de ise turnuvaya çeyrek finalde veda etmişti.