Çeyrek altını ile ilgili son dakika gelişmesi! Tahmini okuyan Vatandaş kuyumculara akın etti

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Altın yatırımcısına dikkat çeken uyarı geldi. Geçtiğimiz aylarda rekor seviyeyi gören altın dip fiyatlara geri çekildi. Uzman isimler seçim öncesi altın fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu. İşte altın yatırımcısının yön değiştirmesine yol açacak altın tahmini... . İşte son tahminler...

Altın fiyatları, ABD borç tavanı ve Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell'ın daha az şahin yorumlarının güvenli liman altının cazibesine etkiliyor. Piyasa analistleriyse 2.000 dolar seviyesinin gelip gelemeyeceğini tartışıyor. Son açıklamalara göre, ABD tarafından müzakerelerde bir anlaşmaya varılma olasılığı olduğu belirtilmişti. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün sebebi ise geçtiğimiz hafta dolar endeksinin 103 seviyesini aşarak 2 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte altına olan baskının artmasıdır.

Vatandaşın ‘güvenli’ yatırım aracı olarak gördüğü altın piyasası, seçimle birlikte güncel fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ekonomistler son dönemlerde çeyrek altına karşı talep olduğu yönünde açıklamaları yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde yatırımcılara dikkat çeken Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel uyarılarda bulundu.

Türkiye hafta sonunda yeniden sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından piyasaların nasıl şekilleneceği merak konusu olurken DİKO Başkanı Mehmet Yüksel’den dikkat çeken altın uyarısı geldi.

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UZUN VADEDE GÜZEL KAZANLAR SAĞLAYACAK

Seçim haftasında piyasanın belirsizlik içerisinde olduğunu söyleyen Yüksel, vatandaşa altın yatırımının uzun vadede güzel kazançlar sağlayacağını açıkladı.

“Seçimin 2. tura kalmasıyla belirsizlik yüzde 25’e indi”

Seçim sürecinde aynı gün içerisinde altının ani hareketlerle yükselip inmesini belirsizliğe bağladığını ifade eden Yüksel, “Türkiye’deki seçimin ne olacağı altın fiyatlarının ne yönlü hareket edeceğini belirler. Hepimizin bildiği gibi altın sürekli piyasada satılan hem yatırım amacıyla hem süs anlamında sürekli vatandaşlarımızın talebi var.

PİYASA NORMALLEŞİYOR

Son zamanlarda gündemdeki seçimden önceki belirsizliğin altın piyasasına çok etkisi oldu. Dönem dönem aynı gün içerisinde bakıyorduk ki farklı yükseliş ve düşüşler gerçekleşti. Şu an itibariyle baktığımız zaman altın piyasası normalleşmeye doğru gidiyor.

Yüzde 50’lik belirsizliğin oluşma nedeni hükümetin değişip değişmeyeceğine bağlıydı. Bu belirsizlikler piyasaya bayağı sıkıntı oluşturuyordu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalmasıyla piyasadaki belirsizlik yüzde 25’e indi” dedi.

28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra herhangi bir değişikliğin söz konusu olmamasıyla birlikte altında da fiyat değişikliğinin olmayacağını belirten Yüksel, “Vatandaşın aslında yatırımı sürekli altına yöneliktir. Bu doğru bir karardır. Altın yıllardır hiçbir zaman değerini kaybetmeyen ve kazanç sağlayan bir yatırım aracıdır. 28 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra tahminimiz herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönündedir.

“Aşırı düşüş olmayacak”

Altının değeri normalde de bu fiyatlarda olması gerekiyor. Bir zaman durgun olan altın, seçim dolayısıyla aniden yükselişe geçti. Vatandaşımız altında düşüş olur diye elden çıkarma korkusuna girmesin. Seçim öncesi olan belirsizlik netleşti diyebiliriz” ifadelerine yer verdi. Seçimden sonra güvenilir ortamın olup olmayacağı yönündeki belirsizliğin altını çok kötü etkileyebileceğine dikkat çeken Yüksel, şunları kaydetti: “Altının gramını hesapladığımız zaman bin 500 TL’nin üzerinde olması gerekiyordu. Yani biraz geride kalmıştı. Vatandaşlarımıza boşuna demiyoruz uzun süre için kesinlikle altına yatırım yapılmalıdır. Gram altın bahsettiğimiz seviyelerde gidip gelir. Yani aşırı bir düşüş olmayacaktır. Ama bir ihtimalle hükümet değişikliğe giderse altın sıkıntılı yerlere gidebilir. Güvenilir ortamın oluşup oluşmayacağı yönündeki belirsizlik altını çok etkiler.” (gazetevatan)

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (23 MAYIS 2023 SALI)

Altın fiyatları, 23 Mayıs 2023 Salı günü kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.526,10 TL'den yapan gram altın bugün 1.250,78 TL alış, 1.250,98 satış fiyatından işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.268,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 8.970,00 liradan alınıyor, 9.273,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.662.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.479,00 liradan alınıyor, 4.639,00 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.310,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 23 Mayıs itibariyle 2.232,00 liradan alınıyor, 2.299,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 23 Mayıs günü 8.816.76 TL alış, 8,997,59 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

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