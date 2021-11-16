Çeyrek altında yeni rekor! 1000 lirayı aştı

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Geçen yıl ağustos ayının başında 2 bin doların üzerine çıktıktan sonra gerileyen ve dalgalı seyir izleyen ons Altın fiyatı, bu yıl mart ve nisan aylarında 1700 doların altına gerilemiş hatta 1670 dolar seviyelerini görmüştü. Nisan ayında yeniden yükselişe geçen ons altın fiyatı, bugün itibariyle 1864 dolarla son üç ayın zirvesini görmüş oldu.

Gram altında da durum pek farksız değil. Dolar/TL'nin 10.16 ile zirveyi gördüğü geçen yılın kasım ayında 540 lira olan Gram Altın, bugün 609 liraya ulaşarak yeni bir rekora doğru gidiyor. Öte yandan çeyrek altın fiyatı da 1006 lirayı görerek tarihi rekorunu kırdı.