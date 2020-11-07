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Ekonomi Çeyrek altın o seviyeyi mi görecek? Altını olanlar dikkat
Ekonomi

Çeyrek altın o seviyeyi mi görecek? Altını olanlar dikkat

Kasım ayının ilk haftasından rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı haftayı 540 TL'yi görerek kapattı. Uzmanlar, gram altındaki çıkışın küresel ölçekli siyasi gelişmelere göre devam edeceğini öne sürerken sene sonuna kadar altının gram fiyatının, ons fiyatlarındaki artışa göre 600 liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu da çeyrek altının koşullara göre 1000 lira seviyesine ulaşabileceği manasına geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 17:02:00 - 2020-11-07 17:04:40
Çeyrek altın o seviyeyi mi görecek? Altını olanlar dikkat

Altın fiyatları artmaya devam ediyor. Kasım ayının ilk haftasından rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatı haftayı 540 TL'yi görerek kapattı. ABD seçimleri ile beraber yükseliş trendini hızlandıran değerli madenler son senelerin en büyük seviyesine ulaştı.

Güvenli liman altında yaşanan bu yükseliş fiziki altın satışlarını da artırdı. Uzmanlar, gram altındaki çıkışın küresel ölçekli siyasi gelişmelere göre devam edeceğini öne sürerken sene sonuna kadar altının gram fiyatının, ons fiyatlarındaki artışa göre 600 liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu da çeyrek altının koşullara göre 1000 lira seviyesine ulaşabileceği manasına geliyor.

Kasım ayı altın fiyatları ne kadar?

Gram altın 535 TL

Çeyrek altın 883 TL

Cumhuriyet altını 3 bin 600 TL

22 ayar bilezik 489 TL

14 ayar altın 312 TL

Gümüşte tarihi rekor

Milligazete'nin haberine göre; gümüşün gram fiyatı 7 lirayı geçerek 10 günde 1 liralık artış yaşadı. Gram gümüş 7,01 liradan işlem görüyor.

Not: Bu haberdeki uzman iddiaları tahmindir, yatırım tavsiyesi değildir.

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