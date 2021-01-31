Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
Vatandaşların gündemindeki yerini koruyan güncel altın fiyatları merak ediliyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? İşte güncel 31 Ocak altın fiyatları…
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle şaşırtan yükselişlere imza atan altın, Kasım ayında başlanan aşı çalışmaları haberlerinden sonra düşüşe geçmişti. Peki şuan altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? Gram altın kaç TL?
Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
Ata altın
Alış: 2.894,00₺
Satış: 2.934,00₺
Cumhuriyet altını
Alış: 2.908,00₺
Satış: 2.952,00₺
Gram altın
Alış: 433,43₺
Satış: 433,53₺
Çeyrek altın
Alış: 707,00₺
Satış: 719,00₺
Yarım altın
Alış: 1.414,00₺
Satış: 1.436,00₺
Tam altın
Alış: 2.804,77₺
Satış:2.862,25₺
22 ayar bilezik
Alış: 392,40₺
Satış: 421,58₺