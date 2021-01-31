Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

Vatandaşların gündemindeki yerini koruyan güncel altın fiyatları merak ediliyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? İşte güncel 31 Ocak altın fiyatları…