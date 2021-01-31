  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

Vatandaşların gündemindeki yerini koruyan güncel altın fiyatları merak ediliyor. Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? İşte güncel 31 Ocak altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-01-31 14:42:00 -
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle şaşırtan yükselişlere imza atan altın, Kasım ayında başlanan aşı çalışmaları haberlerinden sonra düşüşe geçmişti. Peki şuan altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ne kadar? Gram altın kaç TL?

Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

Ata altın

Alış: 2.894,00₺

Satış: 2.934,00₺

Cumhuriyet altını

Alış: 2.908,00₺

Satış: 2.952,00₺

Gram altın

Alış: 433,43₺

Satış: 433,53₺

Çeyrek altın

Alış: 707,00₺

Satış: 719,00₺

Yarım altın

Alış: 1.414,00₺

Satış: 1.436,00₺

Tam altın

Alış: 2.804,77₺

Satış:2.862,25₺

22 ayar bilezik

Alış: 392,40₺

Satış: 421,58₺

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kabe fotoğrafını yere seren şahıslar hakkında mahkemeden karar!
Gündem

Kabe fotoğrafını yere seren şahıslar hakkında mahkemeden karar!

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2..
80 gün oldu... Rezil olmak istemeyen CHP atama yapamadı
Siyaset

80 gün oldu... Rezil olmak istemeyen CHP atama yapamadı

CHP, Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu'yu Muharrem İnce'ye yakın olduğu gerekçesiyle görevden almıştı. Sucu tekrar aday olur ve kazanabilir en..
CHP'li Muhittin Böcek'ten manidar paylaşım!
Siyaset

CHP'li Muhittin Böcek'ten manidar paylaşım!

CHP istifa haberiyle çalkalanırken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Twitter hesabından, 'Zamanını beklediklerim var.' şekl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay