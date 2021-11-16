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Ekonomi Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaça çıktı?
Ekonomi

Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaça çıktı?

Çeyrek altın ne kadar oldu? Son bir buçuk yılda altın fiyatları bir hayli yükseldi. Altın yatırımı yapanlar ise fiyatların ne olduğunu, artışın devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar güncel? Altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 22:56:00 -
Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaça çıktı?

Tüm dünya yaklaşık iki yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın sürecinde tüm dünyada ekonomik hareketlilik yaşanıyor. Bu süreç altın fiyatlarını da etkiliyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaça çıktı?

                                               Alış                        Satış

Gram altın                           613,04                  613,14

Çeyrek altın                        974,00                  1.006,00

Yarım altın                          1.949,00               2.012,00

Cumhuriyet altını             3.897,00               4.012,00

22 ayar bilezik                   555,18                  560,68

Altın ne kadar yükselecek?
Altın ne kadar yükselecek?

Ekonomi

Altın ne kadar yükselecek?

 

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