Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaça çıktı?
Çeyrek altın ne kadar oldu? Son bir buçuk yılda altın fiyatları bir hayli yükseldi. Altın yatırımı yapanlar ise fiyatların ne olduğunu, artışın devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar güncel? Altın ne kadar oldu?
Tüm dünya yaklaşık iki yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgın sürecinde tüm dünyada ekonomik hareketlilik yaşanıyor. Bu süreç altın fiyatlarını da etkiliyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaça çıktı?
Alış Satış
Gram altın 613,04 613,14
Çeyrek altın 974,00 1.006,00
Yarım altın 1.949,00 2.012,00
Cumhuriyet altını 3.897,00 4.012,00
22 ayar bilezik 555,18 560,68