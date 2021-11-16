Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaça çıktı?

Çeyrek altın ne kadar oldu? Son bir buçuk yılda altın fiyatları bir hayli yükseldi. Altın yatırımı yapanlar ise fiyatların ne olduğunu, artışın devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, çeyrek altın ne kadar güncel? Altın ne kadar oldu?