Çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Temmuz altın fiyatları
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 498,80 liradan kapattı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,93 artışla 498,80 liradan bitirdi.
İstanbul Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.307,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 yükselişle 498,80 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şu şekilde:
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış: 498,60 Satış: 498,80
Cumhuriyet Ata Lira Alış: 3.286,00 Satış: 3.307,00
22 Ayar Bilezik(Gr.): Alış: 455,00 Satış: 459,00
Lira(Tam) Ziynet: Alış: 3.211,00 Satış: 3.231,00
Yarım Ziynet: Alış: 1.606,00 Satış: 1.616,00
Çeyrek Ziynet: Alış: 803,00 Satış: 808,00