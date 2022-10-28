Çeyrek altın gram altın ne kadar? 28 Ekim Cuma güncel altın fiyatları:
Hem yatırımcılar hem de vatandaşlar güncel canlı altın fiyatlarını araştırıyor. 28 Ekim Cuma günü gram, çeyrek, yarım altının ne kadardan işlem gördüğü araştırılıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları hem vatandaşların hem de yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sebeple sık sık güncel altın fiyatları araştırılıyor. Peki, altın ne kadar?
Çeyrek altın gram altın ne kadar? 28 Ekim Cuma güncel altın fiyatları:
Gram altın
Alış: 993,80 TL
Satış: 994,00 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.628,00 TL
Satış: 1.646,00
Yarım altın
Alış: 3.246,00 TL
Satış: 3.292,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.491,00 TL
Satış: 6.562,00 TL
Reşat altın
Alış: 6.523,47 TL
Satış: 6.594,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 910,62 TL
Satış: 918,50 TL
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