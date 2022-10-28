Altın fiyatları hem vatandaşların hem de yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sebeple sık sık güncel altın fiyatları araştırılıyor. Peki, altın ne kadar?

Çeyrek altın gram altın ne kadar? 28 Ekim Cuma güncel altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 993,80 TL

Satış: 994,00 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.628,00 TL

Satış: 1.646,00

Yarım altın

Alış: 3.246,00 TL

Satış: 3.292,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.491,00 TL

Satış: 6.562,00 TL

Reşat altın

Alış: 6.523,47 TL

Satış: 6.594,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 910,62 TL

Satış: 918,50 TL