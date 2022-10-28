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Ekonomi Çeyrek altın gram altın ne kadar? 28 Ekim Cuma güncel altın fiyatları:
Ekonomi

Çeyrek altın gram altın ne kadar? 28 Ekim Cuma güncel altın fiyatları:

Hem yatırımcılar hem de vatandaşlar güncel canlı altın fiyatlarını araştırıyor. 28 Ekim Cuma günü gram, çeyrek, yarım altının ne kadardan işlem gördüğü araştırılıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2022-10-28 11:50:00 -
Çeyrek altın gram altın ne kadar? 28 Ekim Cuma güncel altın fiyatları:

Altın fiyatları hem vatandaşların hem de yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu sebeple sık sık güncel altın fiyatları araştırılıyor. Peki, altın ne kadar?

Çeyrek altın gram altın ne kadar? 28 Ekim Cuma güncel altın fiyatları:

Gram altın

Alış: 993,80 TL

Satış: 994,00 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.628,00 TL

Satış: 1.646,00

Yarım altın

Alış: 3.246,00 TL

Satış: 3.292,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.491,00 TL

Satış: 6.562,00 TL

Reşat altın

Alış: 6.523,47 TL

Satış: 6.594,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 910,62 TL

Satış: 918,50 TL

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