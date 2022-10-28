Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Anlık 28 Ekim 2022 güncel altın kuru fiyatları son durum: Altının ons fiyatı 1664 doların üzerine çıktı!

Altın fiyatları, dolar kuru ve altının ons değerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen altın fiyatları kritik eşik olan bin lira seviyelerindeki yerini koruyor. Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 28 Ekim 2022 Cuma günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki kapanışını yüzde 0.11 yükselişle 18,6063 TL'den yapan Dolar 18,5930 TL alış, 18,6197 Tl satış fiyatından; önceki kapanışını yüzde 0,38 TL artışla 18,6011 TL'den yapan Euro ise 18,5822 TL alış, 18.6200 TL satış fiyatından el değiştiriyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Ekim 2022 altın fiyatları...

Altın fiyatları dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişle birlikte düşüşe geçen altının gram fiyatı geçtiğimiz günlerde yeniden bin liranın üzerine çıkmıştı. Yatırımcıların gözü Kasım ayının ilk haftasında açıklanacak olan Fed faiz kararına çevrildi.

28 Ekim Cuma günü altın fiyatları yukarı ve yeşil yönlü ibreyi gösteriyor.

28 Ekim Cuma Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 1664 doların üzerine çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 994,15 TL üzerinden yapan gram altın 995,10 liradan alınıyor, 995,30 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.565,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.500,00 liradan alınıyor, 6.571,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.294,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.252,00 liradan alınıyor, 3.298,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.647,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 28 Ekim itibariyle 1.630,00 liradan alınıyor, 1.648,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 28 Ekim günü 6.500,00 TL alış, 6.582,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ATA ALTIN FİYATI

6.609,00

6.773,56

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

550,13

658,84

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

908,21

936,11

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.665,84

1.666,18

İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı, öngörülerini açıkladı. Videosunda yorumlarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayan İslam Memiş; gram altın, dolar, borsa, euro ve kritik verileri şöyle değerlendirdi: Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve diğer yatırım araçlarına ilişkin önemli tahminlerde bulundu. Rakamsal değerlere bakalım, sonra genel toparlama yapalım. Borsa 3553 puan, yüzde 1'lik primle günü tamamladı. Borsa tarafındaki pozitif görünüm devam ederken benim beklentim daha aşağıda. DEVAMI İÇİN→ İslam Memiş, gram altın, dolar, gram gümüş için yeni açıklamalar yaptı! Yeni yol haritasını açıkladı! → TIKLAYINIZ

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