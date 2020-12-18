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Ekonomi Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? 18 Aralık Cuma 2020 altın fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? 18 Aralık Cuma 2020 altın fiyatları

Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar, kaç TL? 18 Aralık Cuma 2020 altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? 18 Aralık’ta gram altın 468,80 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç para? İşte 18 Aralık güncel altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 08:26:00 - 2020-12-18 08:26:23
Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç oldu? 18 Aralık Cuma 2020 altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde hareketliliğini sürdürüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olan gram altın yeni güne 468,80 TL'den başladı. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle kapatan çeyrek altın güne 765,29 liradan başladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısı öncesi dün altın fiyatları oldukça hareketlendi. Peki, bugün altın piyasasına yansıması nasıl olacak?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 467,31

Gram altın satış: 468,80

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 748,80 TL

Çeyrek altın satış: 765,29 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.994,640 TL

Cumhuriyet altını satış: 3.051,33 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.492,64 TL

Yarım altın satış: 1.530,35 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.095,90 TL

Ata altın satış: 3.131,27 TL

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış: 422,95 TL

22 ayar bilezik satış: 439,31 TL

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