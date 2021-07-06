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Ekonomi Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın çıktı mı? Gram altın kaç para? 6 Temmuz anlık anlık fiyatları
Ekonomi

Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın çıktı mı? Gram altın kaç para? 6 Temmuz anlık anlık fiyatları

Son dakika altın fiyatları: Altın fiyatları 6 Temmuz 2021 Salı günü kaçtan alınıp satılıyor? Altın fiyatları son günlerde hareketlenme söz konusu zira 1 Temmuz itibariyle korona yasaklarının kalkması nedeniyle düğün ve nişanlar artık davetiyeli ve yemekli olabilecek. Düğünlerin yeniden eski normalleşmeye dönmesi altın fiyatlarını da hareketlendirdi. Altın fiyatları çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı yeni haftaya yükselişle başladı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para? 6 Temmuz 2021 Salı altın fiyatları ne kadar? İşte güncel ve anlık çeyrek altın, gram altın fiyatları son durum bilgleri.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 09:27:00 - 2021-07-06 09:27:57
Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın çıktı mı? Gram altın kaç para? 6 Temmuz anlık anlık fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Temmuz 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı yatırımcı tarafından merak ediliyor. İşte atın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI

500,23 TL

502,86 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

502,18 TL

502,26 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.805,72 TL

1.806,11 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

803,41 TL

821,15 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.213,97 TL

3.274,72 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.601,96 TL

1.642,38 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.213,97 TL

3.274,72 TL

ATA ALTIN FİYATI

3.293,00 TL

3.364,00 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

275,08 TL

330,09 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

452,62 TL

484,13 TL

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