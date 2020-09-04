Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın güncel fiyatı merak ediliyor. 31 Ağustos 2020 itibariyle 466 liradan işlem gören 24 ayar külçe altının gramı hafta ortasında 458 lira seviyelerine kadar gerilemesinin ardından 463 lira seviyesinden günü tamamlamıştı. 3 Eylül günü ise yeniden yükselişe geçen altının gramı 465 liradan günü tamamladı.

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı değişiklikler hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşıda haftanın ilk işlem gününde aynı zamanda Ağustos ayının son işlem gününde 24 külçe altının gramı günü 466 liradan tamamladı. Eylül ayının ilk işlem gününde 470 lira sınırını aşmasının ardından bu seviyede fazla tutunamayan gram altın günü 467 liradan tamamladı.

1 çeyrek altın kaç gram eder?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın vardır. Fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satışı yapılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi bulunur.

Çeyrek altın 22 ayardır ve 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram etmektedir. Çeyrek altın yatırım için en uygun altın türlerindendir.

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