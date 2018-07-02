Ceylanpınar'da herkes karşılamaya koştu, izdiham yaşandı!

İki aydan bu yana hastalığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gören Ceylanpınar eski Belediye Başkanı ve kanaat önderi Mehmet Atilla, Ceylanpınar'a geldi. İlçe girişinde Mehmet Atilla'yı binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile karşıladı. İlçe girişinde oluşturulan alanda Ceylanpınarlılar ile buluşan Mehmet Atilla gözyaşlarına hakim olamadı.



Alanda Ceylanpınarlı binlerce vatandaş ile buluşan Mehmet Atilla, yapılan coşkulu karşılamadan dolayı duygulandığını ve memleketi Ceylanpınar'ı özlediğini ifade etti. Yapılan karşılamadan sonra kurbanlar kesildi, halaylar çekildi. Daha sonra yüzlerce araçla Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın evine kadar konvoy yapıldı. Konvoyda ise vatandaşlar "Reis Baba" sloganları attı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla ve Mehmet Atilla eve geçerek, "geçmiş olsun" dileklerini kabul etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar halkının kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade etti. Başkan Atilla, "2 ay önce reis rahatsızlandı ve tedavi olmak için İstanbul'a gitti. Sizin dualarınız sayesinde tedavisi olumlu sonuçlandı Bugün de Ceylanpınar'a gelerek sizlerle buluştu. Sizler de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız gibi bugün de yalnız bırakmadınız. Bugün binlerce kişi topladınız ve reisi karşıladınız. Hepinizden Allah razı olsun. Reisin tedavi gördüğü dönemde hepiniz dualarınızı esirgemediniz. Kabe'de bulunan Ceylanpınarlılar bile dua ediyordu. Ceylanpınar ile her zaman gurur duyduk ve bugün de sizinle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız" dedi.





Ceylanpınar eski Belediye Başkanı Mehmet Atilla, kendisinin Ceylanpınarlıların duaları ayakta olduğunu belirterek, "Şükürler olsun bugünlere, ben bugün size kavuştum ya gerisi önemli değil. Ben Ceylanpınarlıların duası ile ayaktayım. Ben bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Allah sizden razı olsun. Ben de bu canımı size feda ettim. Bu seçimde bazı vatan hainlerine karşı Başkanımız ve kardeşim Menderes Atilla'yı yalnız bırakmadığınız için sizlerden Allah razı olsun. Kahramanca ilçenize sahip çıktınız" diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Mustafa İri, Mehmet Atilla'nın ilçeye gelişinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "Reis babamız ve kanaat önderimiz Mehmet Atilla'nın İstanbul'daki tedavisi sona erdikten sonra bugün ilçeye geldi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün onun gelişi için Ceylanpınar'ın hepsi tek yürek olup kutlama yaptı. İnşallah uzun süre bir daha aramızdan böyle uzun süreli ayrılmaz. Kendisini çok seviyoruz" dedi.