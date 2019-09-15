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Ceylan Karavil Park’ta 2. garaj indirim günleri başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM’de, 2.

15 Eylül 2019 Pazar 15:42
Ceylan Karavil Park’ta 2. garaj indirim günleri başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM’de, 2. garaj indirim günleri başladı.


Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM’de dev indirim günleri başladı. Garaj indirim günleri etkinliği altında 13-22 Eylül arası Ceylan Karavil Park çatısı altında bulunan markaların satış alanı açıldı, dev indirim günleri başladı. Garaj indirim günlerini vatandaşlar yoğun ilgiyle karşılarken ilk günlerde satışlar tavan yaptı. Ekonomiye destek amaçlı başlatılan garaj indirim günleri vatandaş için her bütçeye ait ürünleri barındırıyor. Her mağazaya ait stantlarda etiketin yarı fiyatı, 3 al 2 öde, yüzde 80’ne varan indirimlerle vatandaşların hizmetinde.



"Fiyatlar çok iyi 400 liralık ayakkabı 100 liraya düşmüş"


Garaj indirim günlerin gelen vatandaşlardan Hüseyin Tanış, fiyatların gayet uygun olduğunu söyledi. Tanış, "Ceylan Karavil Park AVM’de böyle bir etkinliğin olması çok güzel, çok beğendim. Birçok üründe fiyatların yarı yarıya düşmesi bizleri alışveriş yapmaya yöneltti. Bunun gibi etkinliklerin daha sık aralıklarla olmasını diliyorum. Üst kattaki mağazalarda fiyatlar farklı burada farklı, burada daha çok indirim var. Malum önümüz kış ve burada da kışlık ayakkabılar, üstler var bakacağım, fiyatlar uygun olduğu için alacağım. 400 liralık ayakkabı garaj indiriminde 100 liraya düşmüş bu çok uygun bir fiyat" dedi.


Ceylan Karavil Park AVM’deki garaj indirim günlerinin22 Eylül tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:42
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