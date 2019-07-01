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Çeyiz parası nasıl alınır kimlere verilir

Devlet evlenen gençlere yardımcı olmak için çeyiz parası adı altında yardımda bulunuyor. Örnek olarak 500 lira ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının 2 yıllık tutarı olan 12 bin lira çeyiz parası veriliyor. Çeyiz parası nasıl alınır kimlere verilir, Çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz parası nasıl başvurulur, çeyiz parası nasıl alabilirim sorularının cevabını merak edenler için çeyiz hesabı ile de çiftler 18 bin liraya varan devlet katkısı alabiliyor.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:14
Çeyiz parası nasıl alınır kimlere verilir

Devlet evlenen gençlere yardımcı olmak için çeyiz parası adı altında yardımda bulunuyor. Örnek olarak 500 lira ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının 2 yıllık tutarı olan 12 bin lira çeyiz parası veriliyor. Çeyiz parası nasıl alınır kimlere verilir, çeyiz parası nasıl alınır? Çeyiz parası nasıl başvurulur, çeyiz parası nasıl alabilirim sorularının cevabını merak edenler için çeyiz hesabı ile de çiftler 18 bin liraya varan devlet katkısı alabiliyor. 

Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor. Örneğin; 500 lira ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının 2 yıllık tutarı olan 12 bin lira çeyiz parası veriliyor. Bu parayı almak için evlilik cüzdanı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak gerekiyor. Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı var. Devlet katkısında üst sınır 9 bin lira. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı katlayabiliyor.

 

 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:14
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