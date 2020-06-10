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Ekonomi

Çeyiz hesabı ödemelerinde kolaylık

Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:49:00 -
Çeyiz hesabı ödemelerinde kolaylık

Aylık ödeme planını seçen katılımcının, bir dönem içerisinde en fazla olan üç defa düzenli ödemeyi aksatabilme hakkı, yapılan düzenlemeyle 6’ya çıkarıldı. Ayrıca, üç aylık ödeme planını seçen katılımcılar için de “düzenli ödeme yapmama” imkanı 1 dönem içerisinde 1 defa olarak uygulanıyordu, bu kolaylık da ikiye yükseltildi. Söz konusu yönetmelik değişikliği 30 Eylül 2020 tarihine kadar geçerli olacak. 

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