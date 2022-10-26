Ceyhun Mumcu: TTB Başkanı Fincancı, Uğur Mumcu davasında delil kararttı

Ankara'daki evinin önünde 1993'te bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun kardeşi Avukat Ceyhan Mumcu hala sır perdesi aralanamayan cinayetle ilgili son günlerde kamuoyunun çok sık duyduğu Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile ilgili şoke eden detayı anlattı.

8 ay önce Av. Ceyhan Mumcu, KRT TV'de, üzerinden 29 yıl geçen Uğur Mumcu suikastının aydınlatılamamasının arkasında, Türk Silahlı Kuvvetlerine "kimyasal" iftirası atarak her kesimin eleştiri oklarını üzerine çeken Şebnem Korur Fincancı da olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Fincancı sanıkları görmeden adli rapor verdi"

Ünlü İstanbul Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sanıkları görmüyor, muayene etmiyor. Sanıkların avukatına diyor ki, "Müvekkillerinde görüş, maruz kaldıkları işkenceleri bana yazsınlar. O yazıları bana getir, ben de bir rapor vereyim. Eskişehir Cezaevinde sanıkları oturuyorlar. Kafa kafaya veriyorlar. Polis nasıl işkence yapar; falaka yapar, elektrik tutar, şunu yapar, bunu yapar diye hepsi bize yapıldı diye yazı yazıyorlar. Bunu avukatlarına veriyorlar.

Şebnem Korur Fincancı o tarihte İst. Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı. Adli Rapor Başlığında koca koca bir rapor veriyor. Bunlar işkenceye uğramışlardır, ifadelerine itibar edilemez. İfadelerine itibar edilemediğine göre onların işkencenin travmasından kurtulmaları için tedavileri gerekir. Bizim hastanemizde bunları tedavi edebiliriz. Bizim hastaneye gönderin. Bu cinayetleri bize kim ısmarladı. Kimin isteği üzerine biz yaptık.

O zaman eve dönüş yasası diye bir yasa vardı ve yürürlükteydi. Belirli bir süreyle sınırlıydı. O senenin 1 Eylül'ünde yürürlüğü bitiyordu. Eylül'e kadar kanıtlarıyla suçu söylerseniz, şimdiki etkin pişmanlık gibi, ceza da indirim hatta berat kararı da veriliyordu.

Sanıklara sahte işkence raporu

1 Ağustos günü geldiler. Çok ciddi iddialarda bulunacağız, Avukat da tutmamız lazım. Bizi azmettirenleri de söyleyeceğiz. Bize bir duruşmalık süre daha verin. 29 Ağustos'a gün verildi. O gün bir avukat geldi elinde de Şebnem Korur Fincancı'nın işkence raporu.

Sanıklarda dedi ki biz bunları yapmadık, polis bize işkence yaptı. Bu işkenceyi de koskoca İst. Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Şebnem Korur Fincancı vermiş. Açıklayacağımız bir şey yok tahliyemizi istiyoruz. İşlemediğimiz suçlar işkenceyle üzerimize atıldı diye vazgeçiyoruz.

Uğur Mumcu suikastının üzerinden 29 yıl geçti

Ankara'daki evinin önünde 1993'te bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, köşe yazılarında Türkiye'de ve dünyada yaşanan olaylara ışık tutuyordu. Suikastı, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlense de aradan geçen 29 yıla rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi aralanamadı.