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Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tesbit edilen 2 şahıs ile uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:46:07 -
Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tesbit edilen 2 şahıs ile uyuşturucu kullanan 2 kişi yakalandı.


Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin Modern Evler mahallesinde yaptığı çalışmalar neticesinde M.T(20) ile H.K(22) isimli satıcıların, H.Ç(26) ve M.C.S(22) isimli kullanıcı şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edildi.


Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla şahısların üzerinden 6.91 gram sentetik (Kannebinoid) katkılı toz madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak H.Ç(26) ve M.C.S(22) isimli şahıslar hakkında içicilikten,M.T(20) ve H.K(22) adlı şahıslar hakkında ise uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından tahkikat başlatılıp gözaltına alındı.

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