  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ceyhan’da tütün mamülü operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde çok sayıda tütün ve tütün mamülü ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:01:41 -
Ceyhan’da tütün mamülü operasyonu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde çok sayıda tütün ve tütün mamülü ele geçirildi.


Adana İl Jandarma Komutanlığınca, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, ilçeye bağlı Mustafabeyli Mahallesinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Durdurulan bir minibüste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 35 bin lira olan TAPDK bandrolsüz 49 kutu sigara kağıdı, 6 kilogram tütün ve içerisinde 195 bin adet boş makaron olan 975 kutu boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı