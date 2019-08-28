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Ceyhan yazlık sinema gösterimine yoğun ilgi

Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Açık Hava Sineması etkinliği yoğun ilgi gördü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:54
Ceyhan yazlık sinema gösterimine yoğun ilgi

Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen Yazlık Açık Hava Sineması etkinliği yoğun ilgi gördü. İlki Doruk Mahallesinde düzenlenen sinemaya vatandaşlar akın etti.


Kültür etkinlikleri kapsamında, eski günleri anımsatmak, sıcak yazakşamlarını canlı hale getirmek amacıyla 15 ayrı mahallede açık hava sineması etkinliği düzenlendi. Daha önce Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde yapılan etkinlik, Başkan Kadir Aydar’ın talimatı ile gezici sinema ile mahallelere taşındı. Yeni şehir yasası ile mahalle olan köylerde düzenlenen sinema etkinliği yoğun ilgi görürken, ilki Doruk Mahallesi’nde düzenlenen açık hava sinemasında vatandaşlara "Müslüm" filmi izletildi. Köy kahvehanelerinde oturan vatandaşlar ile parklarda oturan kadınlar gösterilen filmi keyifle izlerken, belediye ekipleri tarafından çocuklara patlamış mısır ikram edildi.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, “Eski günlerin özlemini duyan hemşerilerimize, bu güzel etkinliği düzenledik. Açık hava filmi ile aileler çocukları ile güzel vakit geçirecek, nostalji yaşamış olacaklar. Sosyal ve Kültürel etkinliklerimiz aralıksız devam edecek, hemşerilerimin huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Açık hava sinema gösteriminin Kurtkulağı, Sarımazı, Hamdilli, Mustafabeyli, Birkent, Kösreli, Mercimek, Sağkaya ve Büyük Mangıt mahallelerinde devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:54
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