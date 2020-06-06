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Yerel

Ceyhan belediye ekipleri Sağkaya’ya çıkarma yaptı

Belediye ekipleri 72 araç ve 250 personel ile Ceyhan’ın Sağkaya Mahallesi’ne çıkarma yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 17:49:04 -
Ceyhan belediye ekipleri Sağkaya’ya çıkarma yaptı

Belediye ekipleri 72 araç ve 250 personel ile Ceyhan’ın Sağkaya Mahallesi’ne çıkarma yaptı.


Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın mahallelerin acil çözüm gerektiren yol ve kanalizasyon sorunlarını çözerken temizlik bilinci oluşturmak ve vatandaşın sağlık kontrollerini yapmak için başlattığı çalışma için belediye ekipleri 250 personel ve 72 araç ile birlikte bu kez Sağkaya Mahallesi’ndeydiler.


Ceyhan Belediyesinin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte yaptığı çalışmayla bir günde mahalle tertemiz hale getirildi, yollara yama yapıldı. Bütün yaşlıların evlerinin temizlendiği, kişisel bakımları ve sağlık kontrollerinin yapıldığı, gider borularının temizlendiği ve temizlik sonunda tüm mahallenin anti bakteriyel dezenfektanlarla arındırıldığı aktarıldı. Tüm mahallelerde devam edeceği bildirilen sağlık taraması ve detaylı temizlik çalışmasına Ceyhan Belediyesinin tüm hizmet birimleri ile Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerinin katıldığı bildirildi.



Tek Seferde Etkin Hizmet


Çalışmaları bizzat inceleyen ve Adana Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı İbrahim Hakverdi’den bilgi alan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Ekiplerimiz 7 gün, 24 saat, gece, gündüz, hafta içi, hafta sonu demeden Ceyhan için çalışıyor. 250 personel ve 72 araç ile Sağkaya mahallemizin her köşesi baştan sona temizlendi ve yıkandı. Yollar asfaltlanana kadar acil çözüm gerektiren yerlere yama çalışması yapıldı. Bütün yaşlıların evleri temizlendi, kişisel bakımları yapıldı. Sağlık ekiplerimiz tüm vatandaşlarımıza tansiyon ve şeker ölçümü yaptılar. Kanalizyon giderleri de temizlendikten sonra tüm mahalle antibakteriyel dezenfektanlarla ilaçlandı. Bu projeyi daha önce, Başören, Esentepe, Kurtkulağı, Kurtpınarı ve Doruk mahallelerinizde de gerçekleştirdik.Bu proje kapsamında çalışmalar farklı bir mahallede tekrarlanacak. Ceyhan’ı, yaşadığımız şehri pırıl pırıl yapmak için, hastalarımızı yaşlılarımızı yalnız bırakmamak için çalışıyoruz, aynı zamanda farkındalık da yaratmaya çalışıyoruz. Tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönemde özellikle sağlık ve temizlik hizmetleri büyük önem arz ediyor. Aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz" dedi.

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