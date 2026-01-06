  • İSTANBUL
Ceyda Ersoy gözaltına alındı! Ahlaksız yaşamın son durağı emniyet oldu

Rezaletleri ve toplum yapısına aykırı yaşam tarzıyla tanınan "Cicişler" lakaplı Ceyda Ersoy, uyuşturucu batağına saplandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturması kapsamında kıskıvrak yakalanan Ersoy’un emniyetteki sorgusu sürüyor. Gözaltı sonrası "Ceyda Ersoy kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Ekranlarda ve sosyal medyada sergilediği gayriahlaki tavırlarla gençliğe kötü örnek olan Ceyda Ersoy, bu kez yargı önünde hesap veriyor. Yıllardır skandallarıyla gündemi meşgul eden Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu tacirlerine ve kullanıcılarına yönelik başlattığı operasyonun hedefi oldu.

Emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla gözaltına alınan Ersoy’un, uyuşturucu madde temini ve kullanımıyla suçlandığı belirtiliyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynayan paylaşımları ve rezalet dolu özel hayatıyla tepki çeken bir ismin, uyuşturucu soruşturmasına dahil olması şaşırtmadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenen Ersoy’un, "uyuşturucu maddeye özendirme ve bulundurma" suçlarından cezaevine gönderilip gönderilmeyeceği merakla bekleniyor.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ersoy, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

CEYDA ERSOY NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ersoy'un işlemleri sürüyor.

CEYDA ERSOY KİMDİR?

Magazin dünyasında kardeşi Esra Ersoy ile birlikte "Cicişler" lakabıyla tanınan Ceyda Ersoy, 19 Aralık 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun olan Ersoy, katıldığı güzellik yarışmaları ve ardından yer aldığı televizyon programlarıyla şöhret kazandı. Uzun süredir sosyal medya fenomenliği yapan Ersoy, son yıllarda daha çok karıştığı adli olaylar ve skandallarla haber bültenlerine konu oldu.

