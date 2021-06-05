Çevreyi kirletirsek felaketler bizi bekler!

Resul Ekrem Şahan Ankara

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, “Bugün kirlettikten sonra temizlemenin maliyeti çok yüksek. Bizim kirletmeden çevremizi temiz tutmamız lazım. Hem maliyet açısından hem de doğada canlılara zarar vermeden bu kirliliği önlememiz lazım. Bu konu ile alakalı hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de eşi Emine Erdoğan önderliğinde çok önemli adımlar atıldı. Marmara Denizi ile alakalı önümüzdeki günlerde bir çalıştay var. Marmara Denizinin kirliliğinin nedenleri araştırılarak, çözüm önerileri sunulacak. Pazar günü de ilgili bakanlık Marmara Denizini koruma eylem planını açıklayacak. Eğer yasal bir altyapıya ihtiyaç var ise bizler onu hazırlamak için buradayız” dedi.

Dünya çevre konusunda ortak hedef koymalı

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, “Çevre, öncelikle bütün ülkelerin ortak bir değeri olduğunu ve bu uğurda sadece kendi yaşadıkları alanlarda değil de tüm dünya ile ilgili hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Dünya ortak yaşam alanıdır. Bir ülkede olan çevre kirliliği diğer ülkeyi de bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çevre kirliliği konusunda bütün dünya ülkelerinin ortak bir politika geliştirmesi gerekiyor. Gelişmiş dünya ülkeleri, geri kalmış ülkelerde yaşayan, mazlum coğrafyada yaşayan insanlara kayıtsız kalabiliyorsa çevre konusunda da kayıtsız kalıyorlar. Çevrenin korunması ve temiz tutulması noktasında her şeyden önce sıfır toleransla hareket edilmesi gerekiyor. Bunun da ortak bir politika net olarak belirlenip o doğrultuda çalışmalarının sürmesi gerekiyor. Dünya ülkeleri ortak bir hedef koymazsa çevre kirliliği bir şekilde devam edecektir” diye konuştu.

“Birey olarak çevreci olmamız gerekiyor”

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ise, “Bütün dünyayı etkileyen bir pandemi süreci yaşıyoruz. Pandemi ve buna benzer hastalıklar bizim çevreye verdiğimiz zararların sonucunda ortaya çıkan hastalıklar. Gözüken o ki yeni dönemde de eğer biz insanoğlu olarak, çevreyi, suyu, havayı, toprağı kirletirsek başka canlıların yaşam alanlarına müdahale edersek felaketler bizi bekliyor. İnsanın çevreye zarar vermeyecek şekilde hayatını belirlemesi gerekir. O manada burada bir bilinç oluşturma adına da Dünya Çevre Günü dolayısıyla sadece bir güne mahsus değil hayatın her alanında çevreci insan olmak gerekir. Çevreyi kirletince doğada bunun sorunlarını bir şekilde yaşıyoruz. İstanbul’da Marmara Denizi’nde yaşadığımız çevre sorunundan tutun da, küresel ısınmanın etkilerini yaşayarak görüyoruz. Daha büyük dramatik sıkıntılar yaşamadan birey olarak çevreci olmamız gerekiyor. Hem bireysel, hem ülkelerin politikalarını ona göre belirlemesi lazım” ifadelerini kullandı.