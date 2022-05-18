Çevrecilikleri de yalan

Taksim Gezi Parkı’nda sökülen 3-5 ağacı bahane ederek Türkiye’yi ateşe vermeye kalkışan Gezici vandallara her türlü desteği veren sözde çevreci ve doğa dostu CHP’liler, İstanbul Havalimanı’nın açılmasından sonra atıl duruma düşen ve İstanbul’un en kıymetli arazisinde bulunan Atatürk Havalimanı’nın imara açılması yerine millet bahçesi yapılmasına karşı çıkıyor. Doğa tahrip ediliyor bahanesiyle İstanbul’a katma değer sağlayacak olan başta Kanal İstanbul olmak üzere prestij projeleri karşı çıkan CHP’lilerin şimdi de ‘İstanbul’un kaynakları heba ediliyor’ bahanesiyle İstanbul’a nefes aldıracak olan Yeşilköy’deki millet bahçesine karşı çıkması, ikiyüzlülüğün bu kadarına pes dedirtti.

Millet menfaatine olan her projeye karşılar

Konuyla ilgili Akit’e konuşan TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Ertuğrul Akar, şunları dile getirdi: “AK Parti’nin, 2019 yerel seçimlerinde Türk halkına verdiği en önemli vaatlerden birisi yeşil alan, yani millet bahçesi yapımıydı. Hükümet yıllar evvel Atatürk Havalimanı ile ilgili projesini açıklamıştı. Şimdi oraya ne herhangi bir inşaat alanına ne de farklı bir gruba hiçbir şekilde ekonomik amaç gütmeksizin millete hizmet olsun, vatandaşlar nefes alsın diye bir bahçe projesi yapılıyor. Kılıçdaroğlu, kendi telefonlarının dinlendiğini aslında bunun kendi projeleri olduğunu beyan etmişti. Despot bir rejimin nüvesi olan, o vizyonu taşıyan CHP, Türkiye’nin ayaklarına pranga olarak kurulmuş bir partidir. Türkiye’nin her anlamda ayağına dolanmış, geriye gitmesini sağlama çalışmıştır. Hatırlayın, Gezi Olaylarında CHP’nin desteklediği ve ismine ‘Gezi Platformu’ dedikleri bir grup, İstanbul Havalimanı’nı, Kanal İstanbul’u, 3. Köprüyü ve Taksim’e cami istemediklerini söyleyerek, Türkiye’nin önünü açabilecek tüm yatırımlara karşı olduklarını açıklamışlardı. Şimdi de aynı durum söz konusu. O yüzden, milletin menfaatine olan hizmetlerin CHP tarafından engellenmesine, karşı çıkılmasına vatandaşlarımız zaten alışkındır.

Atatürk isminden rant devşirmeye çalışıyorlar

Dünyanın bütün gelişmiş şehirlerinde hastanelerin, havalimanlarının ve tren istasyonlarının şehir merkezlerinin dışına yapıldığını belirten Akar, şöyle devam etti: “Buradaki problemlerden biri de Atatürk ismi. Biliyorsunuz, burayı Yeşilköy Havalimanı iken Atatürk Havalimanı yapan kişi darbeci Kenan Evren’dir. Darbeci bir zihniyetin kendisini korumak adına, yaptığı darbeyi millete meşru göstermek adına her zaman yaptıkları gibi Atatürk isminin arkasına sığınmak amaçlı yaptıkları bir çalışmaydı. İstanbul İl Başkanları Canan Kaftancıoğlu, Atatürk ismini kullanmaktan imtina eden bir şahıs. Fakat şimdi görüyoruz ki Atatürk Havalimanı’nın ismini kaldıramazsınız diye ortalığa çıkmış bağırıyor. Bunlar milletin duygularını sömüren şovenistler. Her türlü sömürüyü en iyi bilen CHP’liler burada da Atatürk ismini sömürerek siyasi rant devşirmeye çalışıyor.”

CHP siyaseti yalan üzerine kurulu

Gazeteci Murat Özer ise, şu değerlendirmede bulundu: “CHP’de bir akıl tutulması yaşanıyor. Şu andaki Parti Merkezi, doğrudan PKK’ya, MLKP’ye övgüler düzen, Türk devletine ‘katil’ diyen, Türk milletine ‘soykırımcı’ olmakla suçlayan bir kişinin arkasında durmakla kalmadı, ‘CHP artık Canan’dır’ diyecek noktaya geldi. Bunu artık halka anlatacak güçleri kalmadığı için örtebilecek birtakım yalanlarla meydana çıkıyorlar. İstanbul Havalimanı’nın Araplara satılacağı, Atatürk Havalimanı’nın arazisinin peşkeş çekileceği gibi bütünüyle gerçek dışı söylemlerle siyaset yapmaya çalışıyorlar. Yalan üzerine kurmuş oldukları bir siyaset var. Ne yazık ki kitlesi de buna inanıyor. Gezi eylemleri birkaç ağacın yerinin değiştirilmesi yüzünden başlamıştı. Şimdi Türkiye’nin en büyük, en görkemli millet bahçesi yapılıyor. Bunların çevreciliklerinin de yalan olduğu ortaya çıktı. Hiçbir şekilde tutarlı yerleri yok.”

“Benim projem” demişti

Öte yandan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında havalimanı ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Atatürk Havalimanını millet bahçesi yapmayı düşünüyorlar. Bizim telefonlarımızı dinledikleri için orayı ne yapacağımızı öğrenip, yeşil alan yapacaklarını açıkladılar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Bizim İstanbul büyükşehir belediye başkan adayımız bunu açıklayacak. O milletvekilimizin elinde yaptığı projeler, fotoğraflarıyla birlikte var. Hepsi hazırlandı.”