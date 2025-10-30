Çevrecilere bakın çevrecilere! CHP'li 2 belediye fena enseledi
Sürekli çevreci olmaktan bahseden CHP’li belediyeler yine bildiğini okumaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya’da açık alana bırakılan atıklar nedeniyle CHP’li Büyükşehir ile Finike belediyelerini fena enseledi. İki belediyeye toplam 3.7 milyon lira ceza uygulandığı açıklandı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Antalya İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Turunçova Mahallesi'ndeki toprak alana Antalya Büyükşehir Belediyesine ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığının belirlendiği kaydedildi.
Finike ilçesinde yapılan denetimlerde de Alakır Çayı yakınlarındaki alana, Finike Belediyesine ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesine, Çevre Kanunu kapsamında toplam 3,7 milyon lira idari ceza uygulandığı ifade edildi.
