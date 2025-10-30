  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Siyaset Çevrecilere bakın çevrecilere! CHP'li 2 belediye fena enseledi
Siyaset

Çevrecilere bakın çevrecilere! CHP'li 2 belediye fena enseledi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Çevrecilere bakın çevrecilere! CHP'li 2 belediye fena enseledi

Sürekli çevreci olmaktan bahseden CHP’li belediyeler yine bildiğini okumaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya’da açık alana bırakılan atıklar nedeniyle CHP’li Büyükşehir ile Finike belediyelerini fena enseledi. İki belediyeye toplam 3.7 milyon lira ceza uygulandığı açıklandı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Antalya İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Turunçova Mahallesi'ndeki toprak alana Antalya Büyükşehir Belediyesine ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığının belirlendiği kaydedildi.

Finike ilçesinde yapılan denetimlerde de Alakır Çayı yakınlarındaki alana, Finike Belediyesine ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesine, Çevre Kanunu kapsamında toplam 3,7 milyon lira idari ceza uygulandığı ifade edildi.

Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! "Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim"
Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! “Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim”

Gündem

Muhalif Bahar Feyzan’dan CHP’lileri çıldırtacak çıkış! “Erdoğan yapmış yalan mı söyleyeyim”

CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı
CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı

Siyaset

CHP’lilerin hasetten iyice gözleri döndü! Ali Mahir Erdoğan'ın Anıtkabir'deki sözlerine kafayı taktı

Külliye’deki resepsiyona CHP, İP ve DEM katılmadı! Azgınlar yine kuduracak: Parti liderleri TBMM'deki karenin benzerini verdiler
Külliye’deki resepsiyona CHP, İP ve DEM katılmadı! Azgınlar yine kuduracak: Parti liderleri TBMM'deki karenin benzerini verdiler

Gündem

Külliye’deki resepsiyona CHP, İP ve DEM katılmadı! Azgınlar yine kuduracak: Parti liderleri TBMM'deki karenin benzerini verdiler

Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP
Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP

Gündem

Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23