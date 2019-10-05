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Çevreciler Koç’un orman talanına kör

Gezi olayları başta olmak üzere doğa bahanesiyle gerçekleştirilen bütün hükümet karşıtı eylemlerin arka planında yer alan Koç Grubu, işgal ettiği Sarıyer Mavramoloz Ormanı’nda kanser hücresi gibi yayılıyor. 28 Şubat sürecinde imara aykırı olarak ormanın göbeğine inşa edilen Koç Üniversitesi’nin yapılaşmayı sürdürdüğü ve 2 yıl içerisinde 4.720 metrekarelik alandaki ağaçların sökülerek lojman ve fakültesi binası dikildiği ortaya çıktı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:37
Çevreciler Koç’un orman talanına kör

Sözde doğa sevici STK’ların çıt çıkarmadığı, Gezi çapulcularının isyan bayrağı açmadığı, muhalefet partilerinin tek karşıt ses yükseltmediği, hükümetin ise seyretmekle yetindiği Koç Holding’in Sarıyer Zekeriyaköy’deki orman talanı devam ediyor. Gezi Parkı gibi ağaç bahanesiyle gerçekleştirilen AK Parti Hükümeti’ne karşı isyan hareketlerine lojistik destek sağlayan Koç Grubu’nun çöktüğü Mavramoloz Ormanı’ndaki işgal, ağaç kese kese büyüyor.

Mavramoloz Ormanı’na 28 Şubat sürecinde alınan ruhsatla 160 hektarlık alanda şaibeli şekilde inşa edilen Koç Üniversitesi’nin peşini bırakmayan Akit, ormanda 4 bin 720 metrekarelik inşaat alanının daha oluşturulduğunun bilgi ve belgelerine ulaştı.

İki beton daha saplamışlar

İstanbul’un oksijen deposu olan Mavramoloz Ormanı’na saplanan hançer olan Koç Üniversitesi’nin 2017 ve 2018 yılında Lojman ve Mühendislik Fakültesi binası diktiği tespit edildi. Ulaştığımız bilgilere göre; “Koç Üniversitesi Yeni Lojman Binaları” inşaatının 2 bin 925 metrekarelik alanda yükseldiği bildirildi.

Lojman binaları inşaatının 03.09.2017’de başladığı, 15.01.2018’de sessiz sedasız tamamlandığı tespit edildi. İnşaatın sürdüğü 4,5 aylık süreçte orman civarında kuş uçurtmayan Koç grubunun, kesilen ağaçların görüntüsünün basına sızmaması için büyük çaba sarf ettiği kayıtlara geçti.

Gittiği ağaç geldi kampüs

Koç Üniversitesi’nin orman talanı bununla sınırlı kalmadı. Mavramoloz işgali adım adım ilerleyen Koç’un bir diğer beton icraatının “Koç Üniversitesi Kampüsü Mühendislik Ek Binası” inşaatı olduğu bildirildi. Kampüs binasının bin 795 metrekarelik ormanlık alan üzerine kurulduğu öğrenildi. 8 ay süren inşaatın 31.12.2017’de bitirilerek yapının faaliyete sokulduğu aktarıldı.

Yürek sızlatan kareler

Akit, Koç’un orman katliamını gözler önüne seren fotoğraflara ulaştı. Lojman Binaları ve Mühendislik Ek Binası olarak inşa edilen betonarme yapıların ormanla iç içe görüntüsü yürek sızlatıyor. Koç’un korkunç orman talanında ne kadar ağacın kesildiği ise bilinmiyor.

Doğayı ‘Ark’layan da Koç’un

2 yılda 4 bin 720 metrekarelik ormanlık alanın betona boğulduğu inşaatı yine bizzat Koç Holding’in yürüttüğü öğrenildi. Ormana kampüs ve lojman binalarını diken firmanın, Koç Holding’e ait Ark İnşaat olduğu kayıtlara geçti. Ark İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, Fenerbahçe Kulübü’nün de başkanlığını yürüten Yıldırım Ali Koç yapıyor.

Yüce Divan’lık talan

Koç Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki İBB’nin itirazına rağmen 28 Şubat sürecinde Büyükşehir ve İmar kanunlarına aykırı olarak Sarıyer Zekeriyaköy’deki Mavramoloz Devlet Ormanı’nda yükselmişti.

Koç Üniversitesi, ormanın göbeğinde 160 hektarlık arazide ağaç kıyımı yapılarak inşa edilmişti. Koç Grubu’nun orman katliamı nedeniyle 1997 yılında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu, imar yolsuzluğu suçundan Yüce Divan’a sevk edilmişti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 09:37
  1. İstanbul
  2. STK
  3. Gezi çapulcuları
  4. Gezi Parkı
  5. Koç Holding
  6. AK Parti Hükümeti
  7. Mavramoloz Ormanı
  8. Koç Grubu
  9. Koç Üniversitesi
  10. Akit
  11. Lojman ve Mühendislik Fakültesi
  12. Koç Üniversitesi Yeni Lojman Binaları
  13. Ark İnşaat
  14. Ark İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı
  15. Fenerbahçe Kulübü
  16. Recep Tayyip Erdoğan
  17. dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu
  18. Mavramoloz Devlet Ormanı

YORUM YAZ

  • hsnhsn41 dk önce
    devletin buna bir tedbiri yok mu yav çıkar kanunu istanbulda bir ağaç kesişecekse devlettenizin alınır.
  • AkilAkil46 dk önce
    Orman kanunu sade ve köylüye geçerli mi niye bir şey yapılmıyor
  • abdullah tanrıkuluabdullah tanrıkulu58 dk önce
    o günden bu güne bütün yırtınmalar boşa gitti. tema vakfı sesini çıkarmadı. demirel yağmurlu bi günde sarıyer yollarına dökülen aslfaltın üzerinden geçerek üniversitenin açılışını yaptı.. yerinde yatmasın
  • ErkanErkan59 dk önce
    Adamlar turkiyenin en iyi universitesini kurdular. Bos yapma akitttt bos yapmaaaa
  • AbdrhmanAbdrhman1 sa önce
    Koç lar yahudidir akp nin ayağını kaydırır. Akp korkuyor yahudilerden
  • Bekir YILDIRIMBekir YILDIRIM1 sa önce
    Gezi Çevrecilerini tamam anladık!Orman Bakanlığı ne iş yapar!?Çevre Bakanlığı ne iş yapar!?Bu binalara tesislere nasıl ruhsat veriliyor?Bu binalara nasıl elektrik su veriliyor?Bu yerleşkeler ruhsat sızsa YÖK ne iş yapıyor? Ruhsatı varsa nasıl ruhsat alıyor?Devletimizin bütün ilgili birimlerinin hepsi mi bu şekilde çalışıyor?"Kanun, büyük suçlularla savaşacak kadar güçlü değildir" Samuel Bensusan
  • Ahmet yolkoruAhmet yolkoru1 sa önce
    Idarenin yapacağı herhangi bir yaptırımı yok mu acaba uygunsuz iş yapıyorsa yasaları yürürlüğe sokar cevrecilere ne gerek sorumluluğu başkalarına atmamak lazım kanunsuzsa idare kanunu devreye sokar işi halleder

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