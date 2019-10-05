Çevreciler Koç’un orman talanına kör

Sözde doğa sevici STK’ların çıt çıkarmadığı, Gezi çapulcularının isyan bayrağı açmadığı, muhalefet partilerinin tek karşıt ses yükseltmediği, hükümetin ise seyretmekle yetindiği Koç Holding’in Sarıyer Zekeriyaköy’deki orman talanı devam ediyor. Gezi Parkı gibi ağaç bahanesiyle gerçekleştirilen AK Parti Hükümeti’ne karşı isyan hareketlerine lojistik destek sağlayan Koç Grubu’nun çöktüğü Mavramoloz Ormanı’ndaki işgal, ağaç kese kese büyüyor.

Mavramoloz Ormanı’na 28 Şubat sürecinde alınan ruhsatla 160 hektarlık alanda şaibeli şekilde inşa edilen Koç Üniversitesi’nin peşini bırakmayan Akit, ormanda 4 bin 720 metrekarelik inşaat alanının daha oluşturulduğunun bilgi ve belgelerine ulaştı.

İki beton daha saplamışlar

İstanbul’un oksijen deposu olan Mavramoloz Ormanı’na saplanan hançer olan Koç Üniversitesi’nin 2017 ve 2018 yılında Lojman ve Mühendislik Fakültesi binası diktiği tespit edildi. Ulaştığımız bilgilere göre; “Koç Üniversitesi Yeni Lojman Binaları” inşaatının 2 bin 925 metrekarelik alanda yükseldiği bildirildi.

Lojman binaları inşaatının 03.09.2017’de başladığı, 15.01.2018’de sessiz sedasız tamamlandığı tespit edildi. İnşaatın sürdüğü 4,5 aylık süreçte orman civarında kuş uçurtmayan Koç grubunun, kesilen ağaçların görüntüsünün basına sızmaması için büyük çaba sarf ettiği kayıtlara geçti.

Gittiği ağaç geldi kampüs

Koç Üniversitesi’nin orman talanı bununla sınırlı kalmadı. Mavramoloz işgali adım adım ilerleyen Koç’un bir diğer beton icraatının “Koç Üniversitesi Kampüsü Mühendislik Ek Binası” inşaatı olduğu bildirildi. Kampüs binasının bin 795 metrekarelik ormanlık alan üzerine kurulduğu öğrenildi. 8 ay süren inşaatın 31.12.2017’de bitirilerek yapının faaliyete sokulduğu aktarıldı.

Yürek sızlatan kareler

Akit, Koç’un orman katliamını gözler önüne seren fotoğraflara ulaştı. Lojman Binaları ve Mühendislik Ek Binası olarak inşa edilen betonarme yapıların ormanla iç içe görüntüsü yürek sızlatıyor. Koç’un korkunç orman talanında ne kadar ağacın kesildiği ise bilinmiyor.

Doğayı ‘Ark’layan da Koç’un

2 yılda 4 bin 720 metrekarelik ormanlık alanın betona boğulduğu inşaatı yine bizzat Koç Holding’in yürüttüğü öğrenildi. Ormana kampüs ve lojman binalarını diken firmanın, Koç Holding’e ait Ark İnşaat olduğu kayıtlara geçti. Ark İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, Fenerbahçe Kulübü’nün de başkanlığını yürüten Yıldırım Ali Koç yapıyor.

Yüce Divan’lık talan

Koç Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki İBB’nin itirazına rağmen 28 Şubat sürecinde Büyükşehir ve İmar kanunlarına aykırı olarak Sarıyer Zekeriyaköy’deki Mavramoloz Devlet Ormanı’nda yükselmişti.

Koç Üniversitesi, ormanın göbeğinde 160 hektarlık arazide ağaç kıyımı yapılarak inşa edilmişti. Koç Grubu’nun orman katliamı nedeniyle 1997 yılında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu, imar yolsuzluğu suçundan Yüce Divan’a sevk edilmişti.