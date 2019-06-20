Çevreciler Datça kıyılarındaki işgaliyelere dikkat çekti

Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi üyesi bir grup, İlçe Kaymakamlığı önünde yaptıkları açıklamada kıyılarda yaşanan işgaliyelere dikkat çekti.

Muğla Çevre Platformu Datça Meclisi adına yapılan açıklamada; “Muğla kıyılarının hem korunması gereken doğa alanları, hem de yoğun ziyaretçi trafiğine sahip turizm alanları olduğu malumdur. İlgi gören kıyı alanlarımızın hukuksuzlukla işgal edilip ticarileştirildiği de iyi bilinen, hem kıyılarda yaşayan hem de buralarda tatil yapan yurttaşlarımızı rahatsız eden bir durumdur. Datça, bu anlamda şanslı kıyı beldelerinden biriyken, 2017 yılından itibaren bu durum hızla değişiyor. Datça’da da kıyılarımız hızla işgal edilip ticarileştiriliyor. Bir hak ihlali oluşturan güncel somut durum, aynı zamanda, güzel ilçemiz için, tüm özgünlüğünün ortadan kaldırılması; sakin, rahat, herkese kucak açan bir tatil beldesi özelliğinin yok edilmesi anlamına geliyor. Bu, vahim ve geri döndürülemez bir süreçtir. Gidişatın sonunda kaybeden, sadece anayasal haklarını korumak için başvuru yapan biz yurttaşlar değil, bir bütün olarak Datça olacaktır. Anayasal temel bir hakkımızı ihlal eden durumun ortadan kaldırılması talebimizi, tüm meşru yolları kullanarak, sonuna kadar takip edeceğiz. İnsan hakları Kurulu’nun da talebimiz konusunda doğru bir tutum alarak hak ihlali kararı verip, giderilmesi için gerekeni yapacağına inanmak istiyoruz. Bu yönde bir karar, aynı zamanda Datça’nın bugünü ve geleceğinin doğru yönlendirilmesine ve kamunun huzurunun korunmasına katkı sağlayacaktır” denildi.