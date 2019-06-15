0553 313 94 23

Çevreci gençlere ödül

Tokat’ın Zile içesinde sıfır atık projesi kapsamında düzenlenen kampanyada çevreci gençlere ödül yağdı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:28
Çevreci gençlere ödül

Tokat’ın Zile içesinde sıfır atık projesi kapsamında düzenlenen kampanyada çevreci gençlere ödül yağdı.


Zile Belediyesi tarafından “Sıfır Atık” projesi kapsamında elektronik atık ve atık pil toplamada dereceye giren okullara, bilgisayar, yazıcı, ses sistemi ve masa tenisi hediyeler takdim edildi. Belediye binası önünde düzenlenen programa katılan öğrencilere ayrıca 200 adet fidan, 250 adet bez çanta, 50 adet atkı ve 300 adet yaka iğnesi hediye edildi. Zile Kaymakamı Kübilay Ant, Zile Belediyesi’nin çevre çalışmaları ile dikkat çektiğini ifade ederek, “Bugün ilçemizde atık pet şişeleri, cam şişe kutuları görüyoruz. Bunlar her ilçede her yerde olabilen işler değil. Sıfır atık projesi kapsamında bütün kurumlarımızda sıfır atık kutuları yerleştirdik. Aslında amacımız tüm sitelerin evlerin, konutların sıfır atık projesi kapsamında çöplerin ayrıştırıla bildiği sisteme getirilmesidir” dedi.


Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın ise bölgenin çevreye duyarlı belediye olarak ön plana çıktığına dikkat çekerek, “Çevreye duyarlı bir belediyemiz var. Belediyemizin katı atık birliğinin olması, atık su arıtma tesisin olması ve özellikle çevreyle ilgili konularda çalışan arkadaşlarımızın da becerili olmasından dolayı Zile Belediyesi öncü bir konumdadır. Çevreye duyarlı olmamız ve gençlerimize çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Bu konuda emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.


Zile Belediyesi Çevre Mühendisi Ayşegül Polattimur ise sıfır atık projesi kapsamda 6 ton elektronik atık, 800 kg atık pil ilçemizde toplandığını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ümraniye’de halk otobüsü önündeki araçların arasına daldı: 6 yaralı
    1. Ümraniye’de halk otobüsü önündeki..
    2. 23 Haziran son dakika İstanbul seçim..
    3. Otomobil otogarın çevre duvarına..
    4. Bingöl’de icazet merasimi yapıldı
    5. Somali’de patlama
    6. Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
    7. Alanya’da 3 otele kaçak ve sahte içki..
    8. Trafik kazalarının ülke ekonomisine..
    9. Mantardan zehirlenen yaşlı kadın..
    10. Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı..
    11. Samsun’da zincirleme kaza ucuz..
    12. 497 özel harekatçı, komiser yardımcısı..
    13. Suriye’deki çatışmada 3’ü sivil olmak..
    14. Başkan Ensari’nden YKS mesajı
    15. Yağmur sularını temizlerken elektrik..
    16. İBB'den CHP'li Tuncay Özkan'a tokat..
    17. Valilikten onursuz homolara yasak!
    18. Gemlik Ülkü Ocakları açıldı
    19. Ampute Milli Futbol Takımı'na ev..
    20. Nallıhan Hoşebe mesire alanında..
    21. Jandarma Komutanı Özdurhan’dan Başkan..
    22. Bosna Savaşında diri diri yakılan..
    23. Vali’den 10 öğrenciye karne hediyesi..
    24. Isparta’da Jandarma’nın gurur günü
    25. Karneyi alan Hayvanat Bahçesi’ne koştu
    26. ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ beşinci..
    27. Dünya Çevre Günü etkinlikleri Doğa..
    28. İnesmek kursiyerleri hünerlerini..
    29. Van’da pitbull cinci köpek bulunduran..
    30. Meteorolojiden 4 il için kuvvetli..
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu