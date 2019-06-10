Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARDEMİR’de incelemelerde bulundu

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. Çelikhane bölgesinde meydana gelen patlama sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü incelemelerde bulundu.

Karabük Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR A.Ş.’ye ait çelikhanede meydana gelen patlama ve yüksek fırınlarda gaz salınımı ile ilgili olarak Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme yapıldığı belirterek, " Çelikhanede saat 11:00 civarında yapılan üretim esnasında gaz sıkışması sonucunda patlama yaşandığı, bu esnada oksijen borusunun hasar gördüğü, bu nedenle toz ve gaz salınımı meydana geldiği, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı, 4 Nolu Yüksek Fırında Reline yenileme çalışmalarının başlatıldığı, saat 08.30-09.30 arasında seviye düşmesi nedeniyle üretilen gaz konsantrasyonu ve sıcaklığı nedeniyle gaz oluşumunun gerçekleşerek atmosfere verildiği, söz konusu durumun 10-15 yılda bir yapılan yenilemeye bağlı olarak meydana gelen bir durum olduğu KARDEMİR AŞ. yetkilileri tarafından belirtilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ulusal hava kalitesi izleme ağı üzerinden 00:00-16:00 saatleri arasında yapılan incelemede Kardemir-1 ve Karabük Tören Alanı hava kalitesi ölçüm istasyonlarında PM10 (partikül madde), SO2 (kükürtdioksit), NO2 (azot dioksit) ve CO (karbonmonoksit) ölçüm değerlerinin yönetmeliklerde belirtilen sınır değerlerini sağladığı ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada ayrıca, yaşanan olayda dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 4 kişinin taburcu edildiği de kaydedildi.