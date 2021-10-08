Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvuruların, 13/10/2021 Çarşamba günü başlayıp 26/10/2021 Salı günü saat 23:59:59’a kadar Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılması gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Adayların öğrenim durum/mezuniyet bilgisi, nüfus bilgileri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi, erkek adaylar için askerlik durum bilgileri web servisleri aracılığı ile alınacaktır. e-Devlet üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.

İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususlardaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak olup, öğrenim dalları itibarıyla alınacak olan Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı

Alınacak Kişi Sayısı: 4

Öğrenim Dalları: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı

Alınacak Kişi Sayısı: 4

Öğrenim Dalları: Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği

Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı

Alınacak Kişi Sayısı: 2

Öğrenim Dalları: Şehir ve Bölge Planlama

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