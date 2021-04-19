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Ekonomi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müjdeyi verdi! TOKİ taksit ödemelerinde yüzde 20 indirim
Ekonomi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müjdeyi verdi! TOKİ taksit ödemelerinde yüzde 20 indirim

Açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 15:58:00 - 2021-04-19 17:00:21

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.

Bakan Kurum açıklamasında TOKİ taksit ödemelerinde yüzde 20 indirim yapılacağını ifade etti.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un o açıklaması:

"TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz. Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun."

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Yorumlar

Tolga

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