Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kimdir?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. 1999 senesinde Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2005 yılına kadar birçok özel kuruluşta çeşitli görevlerde bulundu.

2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalıştı. 2006'da TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı İstanbul- Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü yaptı. 2006-2009 arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2012 arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda uzmanlık görevlerini yürüttü.

2009 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini icra etmektedir. Murat Kurum evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI OLDU

Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevlendirildi.