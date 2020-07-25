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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek. Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesisl

Yeniakit Publisher
2020-07-25 15:36:51 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Hava kirliliği yönetmeliğindeki değişiklikle artık tüm jeotermal tesislerin hava kalitelerini anlık izleyeceğiz, internet ortamında Bakanlığımız bu verilere anlık ulaşabilecek. Yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesisl
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