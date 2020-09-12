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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık. Dün, Dereli'deki projemizin ihalesini de gerçekleştirdik, yer teslimini yapıp hızlı şekilde yapım sürecine baş
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık. Dün, Dereli'deki projemizin ihalesini de gerçekleştirdik, yer teslimini yapıp hızlı şekilde yapım sürecine baş

Yeniakit Publisher
2020-09-12 16:39:43 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dereli, Doğankent ve köylerimizde 612 bağımsız bölümden oluşan projemizi tamamladık. Dün, Dereli'deki projemizin ihalesini de gerçekleştirdik, yer teslimini yapıp hızlı şekilde yapım sürecine baş
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