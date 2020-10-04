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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı:
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı:

"Aynı dünyayı paylaştığımız, 1 kap su 1 kap mama ile yaşama tutunmalarına yardımcı olabileceğimiz can dostlarımız sadece bugün değil, her gün hatırlanmayı ve korunmayı hak ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 18:50:45 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü paylaşımı:

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hayvanların sadece Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde değil, her gün hatırlanmayı ve korunmayı hak ettiğini bildirdi.

Twitter hesabından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Aynı dünyayı paylaştığımız, 1 kap su 1 kap mama ile yaşama tutunmalarına yardımcı olabileceğimiz can dostlarımız sadece bugün değil, her gün hatırlanmayı ve korunmayı hak ediyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun."

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