  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Saraçoğlu Projesi'ne ilişkin bilgi verdi:
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Saraçoğlu Projesi'ne ilişkin bilgi verdi:

"Saraçoğlu Yenileme Projesi, tek bir ağacın bile kesilmeyeceği, Ankara'ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracak bir koruma, yenileme ve yaşatma projesidir" - "Proje kapsamında tescilli yapıların tamamını koruyoruz. Yıpranan cepheleri de aslına uygun şekilde restore ediyoruz" - "Cumhuriyetimizin bu özel şehircilik örneğini Emlak Konut tarafından sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, 2020 yılının teknolojik imkanlarını kullanıp tarihi kimliğini koruyarak aslına uygun şekilde yeniliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:20:55 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Saraçoğlu Projesi'ne ilişkin bilgi verdi:

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Saraçoğlu Yenileme Projesi, tek bir ağacın bile kesilmeyeceği, Ankara'ya yemyeşil bir yaşam alanı kazandıracak bir koruma, yenileme ve yaşatma projesidir." dedi.

Bakan Kurum, Ankara'da Türkiye'nin ilk toplu konutları olarak bilinen Saraçoğlu Mahallesi'nde hayata geçirilecek projeye ilişkin bilgi verdi.

Saraçoğlu Mahallesi'nin 1940'larda planlanıp Emlak Bank tarafından hayata geçirilmiş, Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olduğunu anımsatan Kurum, "1940'lı yılların mimari ve mühendislik imkanlarıyla yapılmış, genç Cumhuriyetimizin bu özel şehircilik örneğini Emlak Konut tarafından sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, 2020 yılının teknolojik imkanlarını kullanıp tarihi kimliğini koruyarak aslına uygun şekilde yeniliyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, bölgenin depremsellik durumunu analiz eden statik raporlar hazırladıklarını ve projenin her aşamasında Kültür Varlıkları Kurulunun onayı doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Kızılay Meydanı, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin çevrelediği Saraçoğlu Mahallesi'nin, ulaşım akslarının kesiştiği bir noktada bulunduğunu anımsatan Kurum, mahallenin 80 bin 594 metrekare alan üzerinde bitişik nizamda farklı tiplerde 44 blok ve 437 bağımsız bölümden oluştuğunu kaydetti.

- Yeni projede 120 konut, 304 ofis-iş yeri bulunuyor

Bakan Kurum, "Saraçoğlu Yenileme Projesi kapsamında tescilli yapıların tamamını koruyoruz. Yıpranan cepheleri de aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Yeni projede 120 konut, 304 ofis-iş yeri (ticari ünite) olmak üzere toplamda 429 bağımsız bölüm bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Projenin sadece bir konut projesi olmadığını, özel bir kentsel tasarım anlayışıyla hareket edilerek hazırlandığını ve yeşil alanlarıyla Ankara'ya nefes aldıracağını vurgulayan Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Tescilli yapılarla birlikte mahallemizde bulunan yarım asırlık 210 anıt ağacın tamamını koruyoruz. Tek bir ağacı dahi kesmiyoruz. Geçmişte alanda bulunan dere yatağı referans alınarak kent belleğini yaşatacak yeni bir biyolojik gölet yapıyoruz. Ankara'nın mahalle dokusunun yaşatılacağı, yeşil yolları, çocuk parkları, göleti, yürüyüş parkurları, meydanı, kütüphanesi, restoranı, otel ve ticari alanlarıyla 7 gün 24 saat canlı kalacak, Ankara'da yaşayanların ve Ankara’ya gelen vatandaşlarımızın kaliteli vakit geçireceği yemyeşil bir yaşam merkezini başkentimize kazandıracağız."

Saraçoğlu Mahallesi'nin özgün mimari yapısının ve tarihi kimliğinin korunarak gelecek nesillere aktarılacağını belirten Bakan Kurum, "Güçlü başkentimizin şanına yakışan, vizyoner bir şehircilik örneği olacak Yeni Saraçoğlu'nu, Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimize armağan edeceğiz. Ankara'mız için ülkemiz için şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması!
Dünya

Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması! "Tek bir şartla asker göndeririz"

İşgalci Ermenistan'ın başlattığı saldırı sonrası Azerbaycan'ın haklı olarak karşılık vermesiyle bölgede yeniden tansiyon yükselirken, Rusya ..
Metro girişinde skandal harita
Gündem

Metro girişinde skandal harita

Türk düşmanlığı yapan Ermenistan her zaman sözde büyük devlet arzunu güdüyor. Bunun için resmi harita bile hazırlamaktan çekinmiyor...
Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu
Dünya

Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında, derinlikleri 10 ila 12 metre arasında değişe..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay