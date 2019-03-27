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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Çavuşlu’daki çöp tesis için son noktayı koydu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tartışmalara konu olan Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesindeki ‘Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin kapatılacağını söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:58
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Çavuşlu’daki çöp tesis için son noktayı koydu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tartışmalara konu olan Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesindeki ‘Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin kapatılacağını söyledi.


Bakan Kurum, tesisin olduğu alanda incelemede bulunarak burada yaptığı açıklamada, “İnşallah bir kere biz Giresun’a yönelik bu çöp toplama işini düzenli şekilde yapacak, kaynağında ayrıştıracak gerekirse orada enerji üretecek yeni bir tesis yeri araştırıyoruz. Çavuşlu’da bu konuda rantabl da değil. İşletme maliyetleri de yüksek. O yüzden yeni bir tesis bulacağız ve ona müteakipte burasını inşallah ondan sonraki süreçte kullanmayacağız yani Çavuşlu’yu inşallah buradan tamam kurtulmuş olacak” dedi.


Bölgedeki içme suyuna ilişkinde konuşan Bakan Kurum, “Bu içme suyuna ilişkin de İller Bankası’na gerekli talimatları da verdik. Beldemizde yaşayan vatandaşlarımızın içme suyunu daha kaliteli almaları için yeni bir sondaj olacak ve o sondajda içme sularını elde edeceğiz. Dolayısıyla buradaki sudan da kurtarmış olacağız” ifadelerini kullandı.


Çöp tesisi içinse yeni bir yer aradıklarını kaydeden Kurum, şöyle devam etti:


“İnşallah bu çöplerde yeni depolama sahası kurduktan sonra oraya dökülecek buraya dökülmeyecek. Burayı da düzenleyerek park-bahçe yaparız. Yapılana kadar buraya dökülecek ama bir yıl içerisinde çözeriz. O zamanA kadar bu saha fiilen işleyecek ve daha sonrada burayı tamamen kapatacağız.”

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:58
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