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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bulancak'ta incelemelerde bulundu
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bulancak'ta incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:39:59 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bulancak'ta incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'un Bulancak ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, yapımı devam eden Bulancak Belediyesi hizmet binası inşaatını inceledi.

Kurum, ardından ziyaret ettiği Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güzelyalı Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ konutlarını da inceleyen Kurum, yetkililer tarafından çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

Kurum'a incelemeleri sırasında, Vali Enver Ünlü ile AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın da eşlik etti.

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