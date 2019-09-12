Çevre Mevzuatı anlatıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ???????Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ‘Çevre Mevzuatı’ konulu seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerde konuşan Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Yalçın Karaca, Tekirdağ’ın sanayileşme sürecine çarpık kentleşmeler olduğunu belirterek, bu anlamda çevre kirliliği yaşandığını ve sorunu çözmek amacıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda Çevre Mevzuatı konulu seminer düzenlendi. Seminerde ÇED Raporları hakkında sunum yapıldı, katılımcıların soruları yanıtlandı. Seminer öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Yalçın Karaca, “Çevre mevzuatı ile ilgili bazı temel noktalarda bilgi paylaşmak fikir alışverişinde bulunmak ve sizlerden gelen soruları yanıtlamak için bir arada bulunuyoruz. İlimiz sanayisi yoğun bir il. Trakya ülkemizin Avrupa’ya açılan kapısı, kalkınmanın merkezindeyiz. Verimli topraklarımız var. Çok yoğun bir kalkınma ve çalışma telaşı içerisindeyiz. Kentleşmemizde ya da sanayileşmemizde öngörülemeyen bazı çarpık gelişmeler olmuş. Bu nedenle son zamanlarda da hava kirliliği ile ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. Baştan gerekli tedbirleri alarak, karşılıklı olarak neler yapabileceğini ortaya koyabilirsek, herhangi bir olumsuzluğa meal vermeden işlerimizi nasıl yapabiliriz onu konuşacağız” dedi.

Sonrasında yapılan sunumun ardından katılımcıların soruları yanıtlandı.