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‘Çevre Film Günleri’ için atölye çalışmalarına başlandı.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, Ekim ayında gerçekleşecek ‘Çevre Film Günleri’ için atölye çalışmalarına başlandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
‘Çevre Film Günleri’ için atölye çalışmalarına başlandı.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Efeler ilçesinde, Ekim ayında gerçekleşecek ‘Çevre Film Günleri’ için atölye çalışmalarına başlandı.


Geçtiğimiz günlerde Efeler Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısı ile‘Çevre Film Günleri’ için çalışmalar ortaya koyacak yönetmenler tanıtılmıştı. Türkiye’den katılan yönetmenlerin yanı sıra ve farklı ülkelerden gelen yabancı yönetmenler ile birlikte 15 yönetmen bölgede inceleme çalışmalarına başladı.


Bir hafta boyunca araştırma yapıp, tespitlerde bulunacak olan yönetmenler atölye çalışmaları kapsamında ilk gün; jeotermal santrallerinin ihalesine ilişkin kaymakamlık yetkilileri ve kaymakamlık önünde toplanan Efeler halkı ile konuşup bilgi topladılar. Pazar esnafı ve vatandaşlarla konuşan yönetmenler sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile bir araya geldiler.


Çalışmaların ikinci gününde, santrallerden direkt olarak etkilenen köylülerin hikâyelerini dinleyen yönetmenler, direnişin simgesi haline gelen Kızılcaköy’e giderek direniş çadırını ziyaret ettiler. Jeotermal tesislerinin neden olduğu olumsuz etkileri yakından gözlemlemek için tarım arazilerinin üzerinden geçen boruları inceleyen ekip atölye çalışmalarına devam ediyor.


Proje Koordinatörü Tahsin İşbilen, “Yönetmenlerimiz bir hafta boyunca araştırmalarına devam edecek ve ülkelerine dönüp senaryolarını yazmaya başlayacaklar. Kurgusal, belgesel ve animasyon olarak ortaya farklı eserler çıkacak. Usta yönetmenlerimiz araştırmalarından sonra ortaya çok güzel eserler koyacaklar. Ekim ayında Efeler halkı ile filmleri buluşturmak için çok heyecanlıyız” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:09
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