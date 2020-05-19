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Dünya

Çevre eyaletlerde de hissedildi! Japonya bugün de sallandı

Dün yerel saatle 12.00’de 5,2 şiddetindeki depremi yaşayan Japonya, bugün 5,3 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sallandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 07:38:00 -
Çevre eyaletlerde de hissedildi! Japonya bugün de sallandı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fukuşima eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

Tsunami uyarısı yapılmadı

Yerel saatle 12.17'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

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