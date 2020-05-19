Çevre eyaletlerde de hissedildi! Japonya bugün de sallandı
Dün yerel saatle 12.00’de 5,2 şiddetindeki depremi yaşayan Japonya, bugün 5,3 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sallandı.
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Fukuşima eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.
Tsunami uyarısı yapılmadı
Yerel saatle 12.17'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.
Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.