Çevre düzenlemesi yapılan Erzurum Kalesi'nden artık ezan sesleri yankılanıyor

Kazı çalışmaları tamamlanan Erzurum Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü, Erzurum Müze Müdürlüğü iş birliğinde çevre düzenlemesi yapıldı.

Sur içi ve çevresi düzenlenerek güzel görünüme kavuşturulan kaledeki tarihi mescidin de onarımı yapılarak ibadete açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, yazılı açıklamasında, kaledeki tüm kazı çalışmalarının bitirildiğini ve ardından yürüyüş yolları yapıldığını belirtti.

Kazı alanlarının doldurulup tabelaların da yenilenerek kalenin Erzurum'a yakışır görüntüye kavuşturulduğunu ifade eden Almaz, şunları kaydetti:

"Tepsi Minare'deki çan indirilmiş, merkezi ezan sistemi konulmuş, kale mescidi ve çevre yeşillendirilmesi Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Böylece kale aslına uygun tarihi misyonuna yakışır, misafirlerimizin ve turistlerin gezip görmeleri için çok uygun bir hale getirilmiştir. Surlara, paralel yürüyüş yolları ile kuzey-batı köşesine seyir terası yapılması için projemiz hazırlandı ve Kuzeydoğu Kalkınma Ajansına sunulacaktır."

Almaz, Erzurum Kalesi'nin son hale getirilmesinde katkı sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.