Çevre düzenleme çalışması yapıldı

Düzce Belediyesi Muhtarlık hizmet binalarının çevrelerinde düzenleme çalışması yaptı.

Konu ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İl genelinde yer alan muhtarlık binalarında ihtiyaç doğrultusunda çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirdiği bilgisi kaydedildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, şehir genelinde yer alan Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen muhtarlık binalarında çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kiremit ocağı ve Nalbantoğlu Mahallesi muhtarlığında süren çalışmaların diğer muhtarlık hizmet binalarında da devam edeceğini belirtti.